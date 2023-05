Loteria do draft da NBA: quando acontecerá e como você pode assistir?

Tele NBA a temporada regular acabou, os playoffs estão em andamento e estamos nos preparando para o Loteria do Draft da NBA. O draft deste ano é especialmente empolgante por causa do fenômeno do basquete francês, Victor Wembanyama. Especialistas acreditam que ele pode ser o melhor prospecto desde Lebron Jamese quem ganhar na loteria terá a oportunidade de adicioná-lo ao seu time e mudar a sorte de sua franquia.

A loteria do draft de 2023 da NBA está marcada para Terça-feira, 16 de maio, às 20:00 ET. Este evento determina a ordem do draft para as equipes fora dos playoffs no próximo Draft da NBAque será realizada na quinta-feira, 22 de junho.

A loteria determinará apenas as quatro primeiras escolhas no draft. Assim, mesmo a equipa com o pior registo nesta época (Detroit Pistons) ainda não é pior do que uma das cinco primeiras escolhas.

Quanto ao feiticeiros‘ Lottery Odds, eles terminaram a temporada regular empatados com a sétima melhor chance na escolha nº 1 com o Indiana Pacers. Um desempate determinará posteriormente quem ficará nas posições nº 7 e nº 8. Washington tem 6,8% de chance de ser a primeira escolha e 29,4% de chance de ficar entre os quatro primeiros.

Claro, o Pistões, Spurs, Rockets e Hornets são as quatro equipes com as melhores chances de ganhar na loteria.

Aqui está um resumo completo das chances de cada equipe na Loteria do Draft da NBA de 2023:

Detroit Pistons (17-65) – 14%

San Antonio Spurs (22-60) – 14%

Houston Rockets (22-60) – 14%

Charlotte Hornets (27-55) – 12,5%

Portland Trail Blazers (33-49) – 10,5%

Orlando Magic (34-48) – 9%

Washington Wizards (35-47) – 6,8%

Indiana Pacers (35-47) – 6,7%

Utah Jazz (37-45) – 4,5%

Dallas Mavericks (38-44) – 3%

Oklahoma City Thunder (40-42) – 1,8%

Orlando Magic (via Bulls) (40-42) – 1,7%

Toronto Raptors (41-41) – 1%

New Orleans Pelicans (42-40) – 0,5%

Onde assistir ao Draft da Loteria da NBA de 2023?

Se você está se perguntando como assistir ou transmitir o Loteria do Draft da NBA de 2023, não se preocupe. Você pode acompanhar toda a ação na ESPN às 20:00 ET. Como alternativa, você pode transmiti-lo nos aplicativos ESPN ou WatchESPN.

Então, quem vai ganhar na loteria e quem terá a chance de draftar Victor Wembanyama? Só o tempo irá dizer. Mas, por enquanto, vamos sentar, aproveitar os playoffs e aguardar a emocionante revelação na terça-feira, 16 de maio.