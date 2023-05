LOTOMANIA 2466 Pode Pagar R$ 2,5 Milhões no Dia 24 de Maio

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (24), o concurso 2472 da Lotomania. A modalidade lotérica pode pagar R$ 2,5 milhões a quem acertar todas as dezenas sorteadas, mas não é nem um pouco fácil gabaritar a modalidade.

Em resumo, o prêmio chegou a essa marca milionária após a Lotomania acumular nos dois últimos concursos. A saber, a modalidade é desconhecida por parte da população, que acaba direcionando as atenções apenas para a Mega-Sena.

Isso acontece porque os prêmios da Mega-Sena geralmente são bem maiores que os da Lotomania. Aliás, a loteria mais famosa do país está com um prêmio principal estimado em R$ 39 milhões, ou seja, o valor é bem superior à premiação da Lotomania.

Contudo, cabe salientar que as chances de acerto da Lotomania são maiores que as da Mega-Sena. Esse fator acaba chamando a atenção dos apostadores, que jogam na modalidade por terem mais chances de acertarem as dezenas sorteadas pela Caixa.

Inclusive, ser pouco conhecida pode até ser uma vantagem para quem aposta na Lotomania. A concorrência relativamente baixa da modalidade pode ajudar os jogadores a ganharem premiações mais expressivas.

De todo modo, a Lotomania terá mais um concurso nesta quarta-feira (24) e o prêmio principal anima as pessoas que desejam se tornar milionárias. Quem tiver interesse em jogar na loteria precisa correr, porque a Caixa realizará o sorteio às 20h de hoje.

Lotomania premia “azarados”

Para faturar o prêmio principal de R$ 2,5 milhões da Lotomania, a pessoa deverá acertar os 20 números sorteados, mas isso é muito difícil. A saber, os apostadores têm apenas uma chance de acerto em mais de 11,3 milhões.

A título de comparação, as chances de acerto que uma aposta simples da Mega-Sena dá ao apostador apenas uma em mais de 50 milhões. Em outras palavras, é bem mais fácil acertar na Lotomania do que na Mega-Sena.

Ainda assim, é muito difícil gabaritar a Lotomania. Entretanto, caso os apostadores não acertem todos os números sorteados, eles ainda poderão receber uma grande premiação. Isso porque a modalidade também premia os jogadores que erram todas as dezenas sorteadas.

Na realidade, a Lotomania parece ter sido feita também para aqueles que se dizem azarados. Desse modo, aqueles que não acertam dezena alguma também faturam valores bastante expressivos, geralmente na casa das dezenas de milhares de reais.

Contudo, as chances de errar todas as dezenas sorteadas são as mesmas de acertar todas elas. Por isso, é mais vantajoso para os apostadores acertar todas as dezenas, em vez de errar todas elas.

Jogue na Lotomania 2472

Os interessados em fazer uma fezinha no concurso 2472 da Lotomania devem se dirigir a alguma agência lotérica credenciada da Caixa para efetuarem os seus jogos. Além disso, as pessoas também podem apostar pela internet, sem sair de casa.



Quem quiser jogar na Lotomania pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa. Ademais, o apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco.

Neste cadastro, a pessoa deverá preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Vale destacar que não é possível realizar um um único jogo simples da Lotomania pela internet.

Isso porque, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá apostar caso seu jogo não chegue a esse valor. Devido a essa regra, o apostador deverá realizar vários jogos simples da Lotomania para alcançar o valor mínimo de R$ 30.

No mais, o apostador também poderá fazer apostas em outras modalidades, como Quina e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e fazer suas apostas sem sair de casa.

Aposta única custa R$ 3,00

Os interessados em apostar na loteria não terão muitas dificuldades para fazerem sua fezinha. Na verdade, é bem fácil fazer uma aposta nessa loteria, até porque só há uma opção de jogo.

Na prática, o apostador deve escolher 50 números entre as 100 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 0 a 99. A saber, a Caixa Econômica só permite essa maneira de jogar, não sendo possível aumentar o número de dezenas escolhidas nos jogos da Lotomania. Aliás, a aposta única da modalidade custa R$ 3,00.

Confira abaixo a probabilidade de acerto de cada uma das faixas premiadas:

20 números: 1 chance de acerto em 11,37 milhões;

19 números: 1 chance de acerto em 352,5 mil;

18 números: 1 chance de acerto em 24,2 mil;

17 números: 1 chance de acerto em 2.776;

16 números: 1 chance de acerto em 472;

15 números: 1 chance de acerto em 112;

0 números: 1 chance de acerto em 11,37 milhões;

Os dados acima mostram que os apostadores têm grandes chances de levarem algum prêmio nos concursos da Lotomania, pelo menos o menor valor, que geralmente varia entre R$ 8,00 e R$ 12,00.

Por fim, vale destacar que as chances de errar todos os números são tão pequenas quanto as de acertar todos eles. Então, o melhor para os apostadores é torcer para acertarem todas as dezenas sorteadas, uma vez que o prêmio principal é bem superior ao da outra faixa de premiação.