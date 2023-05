Lotomania: Prêmio Acumulado de 2 Milhões para o Concurso 2467 de 12 de Maio.

Você tem a chance de ficar milionário hoje! A Lotomania acumulou, pela segunda vez na quarta-feira (10). A Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2466, em São Paulo, mas ninguém acertou todas as 20 dezenas sorteadas da loteria.

Isso significa que o prêmio principal da Lotomania, que estava estimado em R$ 1,2 milhão, não foi destinado para ninguém e, com isso, o prêmio acumulou para o concurso 2467 da modalidade.

Para a sorte dos apostadores, o prêmio principal da Lotomania para o concurso 2467, que ocorrerá nesta sexta-feira (12), chegou a R$ 2 milhões. Então, acompanhe o resultado aqui no Notícias Concursos às 20h de hoje.

Como funciona a Lotomania?

Para jogar, basta escolher 50 números entre os 100 disponíveis no bilhete. A aposta mínima custa R$ 3,00 e dá direito a escolher 50 números. Quanto mais números escolhidos, maior é o preço da aposta e também as chances de ganhar.

No concurso 2467 da Lotomania, que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 12 de maio, o prêmio estimado é de R$ 2 milhões para aqueles que acertarem os 20 números sorteados. Há ainda outras faixas de premiação para quem acertar menos números, sendo que aqueles que não acertarem nenhum número também recebem um prêmio de consolação.

Possibilidades de ganho

As chances de acertar os 20 números na Lotomania são de 1 em 11.372.635, mas há outras possibilidades de ganho, como acertar 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. A probabilidade de acertar 19 números é de 1 em 352.551, enquanto a de acertar nenhum número é de 1 em 11.

Vale lembrar que o valor do prêmio pode variar de acordo com o número de apostas vencedoras e a quantidade de acertadores em cada faixa de premiação.

Jogue na Lotomania

A Lotomania é uma modalidade de aposta que não oferece os valores expressivos como a Mega-Sena, mas isso não impede que muitos interessados em tentar a sorte ainda queiram participar. Se você é um deles, saiba que é possível realizar seus jogos em qualquer agência lotérica credenciada da Caixa.

Facilidades tecnológicas

Com a modernidade e tecnologia avançando cada vez mais, agora é possível apostar em loterias sem precisar sair de casa. A Caixa, disponibiliza o aplicativo de loterias para que os apostadores possam acessar e se divertir.

Entretanto, é importante salientar que, para apostar na Lotomania via internet, é necessário ter mais de 18 anos, como determina a Caixa.



Como fazer seu jogo

Na prática, o apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco. Neste cadastro, a pessoa deverá preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

A fim de atingir o valor mínimo de R$ 30 na Lotomania, é necessário realizar vários jogos. No entanto, você também pode escolher outras modalidades, como Quina e Lotofácil, para fazer suas apostas. Assim, você tem a liberdade de apostar de acordo com seus interesses e ganhar grandes prêmios.