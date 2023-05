Luis Enrique se torna o principal alvo do PSG para assumir o cargo de técnico

EUt é altamente improvável que Christophe Galtier será o treinador de Paris Saint-Germain próxima temporada.

Como resultado, PSG já estão à procura de um novo treinador para a próxima fase do seu projeto.

Luis Henrique é considerado o favorito entre a lista de candidatos, conforme noticiado pelo Le Parisien.

PSG estão se movendo rapidamente porque estão cientes da concorrência de Napolique também estão interessados ​​no ex-selecionador da seleção espanhola.

PSG quer contratar um novo treinador rapidamente

Enquanto isso, PSG enfrentam incertezas, com possíveis saídas de Lionel Messi e Neymar iminente, enquanto Kylian Mbappé não mostra nenhuma intenção de estender seu contrato além do próximo verão.

Portanto, a prioridade atual do clube é encontrar um novo líder que possa continuar vencendo na França e avançar na Liga dos Campeões.

O principal ponto de discussão gira em torno de quem tomará a decisão sobre o próximo treinador. No passado, a propriedade do Catar esteve envolvida em todas as decisões, mas no verão passado louis campos assumiu a responsabilidade de nomear um novo chefe.

No entanto, devido ao resultado da temporada, há dúvidas na mídia francesa se campos terá autoridade exclusiva para tomar a decisão ou se o Catar recuperará o controle.

Outros candidatos a treinador do PSG

Além de Luis Henriqueoutros nomes em PSGa lista de finalistas inclui José Mourinho, Thiago Motta e Marcelo Gallardo.

Adicionalmente, Abel Ferreiraex-treinador do Sporting Braga e atual treinador do Palmeirasé apontado como potencial candidato surpresa para o PSG banco.