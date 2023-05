Lula Confirma GRANDE VITÓRIA para o 13º Salário do INSS: Calendário Sairá

Os indivíduos que recebem assistência, agora têm a capacidade de acessar informações sobre o montante inicial do 13º salário do INSS. Conforme relatado pela organização, apesar da data oficial para o início da consulta estar agendada para domingo (21), certas pessoas já têm acesso aos resumos.

O pagamento da primeira parcela terá início na quinta-feira (25) seguinte para os indivíduos com Número de Identificação Social (NIS) cujo último dígito é 1. Os que recebem até o valor de um salário-mínimo também estão na lista. Quanto à segunda parcela 13º salário do INSS, esta será efetuada somente no mês subsequente.

Calendário de pagamento do 13º salário do INSS

Existem dois cronogramas distintos: um para aqueles que recebem um salário-mínimo e outro para os que recebem valores superiores.

Para quem recebe 1 salário-mínimo

NIS – Final 1ª parcela 2ª parcela 1 25/05 26/06 2 26/05 27/06 3 29/05 28/06 4 30/05 29/06 5 31/05 30/06 6 01/06 03/07 7 02/06 04/07 8 05/06 05/07 9 06/06 06/07 0 07/06 07/07

Para quem recebe acima de 1 salário-mínimo

NIS – Final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/06 03/07 2 e 7 02/06 04/07 3 e 8 05/06 05/07 4 e 9 06/06 06/07 5 e 0 07/06 07/07

O Governo Federal, no início deste mês, anunciou previamente a adiantamento do abono anual, popularmente conhecido como 13º, para os beneficiários do INSS nos meses de maio e junho. Ao todo, o montante a ser pago será de R$ 62,6 bilhões.

Tradicionalmente, esse benefício é liberado apenas no segundo semestre. Mas, desde 2020, os pagamentos têm sido antecipados para os primeiros seis meses do ano. Têm direito a receber o abono os indivíduos segurados pelo INSS que, ao longo deste ano, tenham obtido auxílio devido à incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Reajuste

A quantia mínima dos benefícios concedidos pelo INSS, conhecida como piso previdenciário, foi ajustada para R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio. Isso foi feito em conformidade com o novo valor do salário mínimo estabelecido nacionalmente.

Anteriormente, o piso era de R$ 1.302 até o mês de abril. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Previdência Social, ao longo do ano de 2023, essa atualização no piso previdenciário resultará em um acréscimo de R$ 3,29 bilhões na renda dos beneficiários do INSS que recebem benefícios equivalentes ao salário mínimo. No entanto, é importante destacar que tal aumento não afetou os valores dos benefícios do INSS superiores ao salário mínimo. Isso porque esses benefícios são reajustados com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Como consultar o NIS



O Número de Identificação Social (NIS) é uma combinação de 11 dígitos disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Esse registro é essencial tanto para trabalhadores com vínculo empregatício formal quanto para aqueles que desejam acessar programas sociais, como o Auxílio Brasil, por exemplo.

Os números do NIS e do Programa de Integração Social (PIS) são idênticos, sendo a diferença entre eles a sua origem: o NIS é gerado quando alguém começa a utilizar benefícios sociais, enquanto o PIS é gerado no momento em que a carteira de trabalho é assinada pela primeira vez.

A consulta do NIS pode ser realizada em diversos canais governamentais, tanto de forma física quanto digital. A seguir, são apresentadas algumas opções disponíveis para essa finalidade:

CTPS

Dentro de um dos contratos registrados na CTPS digital, é viável verificar o número do NIS ou PIS. O aplicativo da CTPS está disponível para download tanto na versão Android quanto na versão iOS (Apple). No caso da carteira de trabalho física, o número pode ter registo como PIS nas páginas finais, em um cartão informativo emitido pela Caixa Econômica Federal.

Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão, utilizado para acessar benefícios sociais e trabalhistas, contém o número do NIS logo abaixo do nome do beneficiário e acima da data de emissão do cartão. Trata-se de uma sequência composta por 11 dígitos, localizada antes do hífen.

Extrato do FGTS

No extrato do FGTS, assim como ocorre na CTPS digital, é possível visualizar o número do PIS dentro de um dos contratos registrados. O acesso ao extrato pode ser realizado por meio do aplicativo, disponível para download em dispositivos Android e iOS, em agências ou por meio do site da Caixa.

Caixa Cidadão

Além disso, o serviço Caixa Cidadão e o telefone 0800-7260207 também possibilitam o acesso ao extrato do FGTS. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Meu INSS

Para consultar o NIS, também conhecido como NIT, o site Meu INSS e o aplicativo correspondente, disponíveis para download nas versões Android e iOS, requerem o cadastro ou o uso dos dados de acesso ao portal gov.br, que disponibiliza serviços digitais do governo federal. O número do NIS pode ser encontrado nesses canais.

135

Outra opção é contatar a Previdência Social pelo telefone 135 e, selecionando a opção 5, um atendente poderá confirmar seus dados cadastrais e fornecer o número do PIS. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

CadÚnico

O Cadastro Único (CadÚnico) é mais uma alternativa para obter o número do NIS. Assim, se permite o preenchimento de informações pessoais por meio do site Meu CadÚnico ou do aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS.