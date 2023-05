LULA DECIDE: Gás de Cozinha Gratuito para Brasileiros e Valor Estabelecido

O Auxílio Gás é um programa de distribuição de renda do Governo Federal. Através dele, milhares de famílias em estado de vulnerabilidade social podem receber uma ajuda de custo para custear o valor do gás de cozinha. Agora, os brasileiros estão na expectativa por um novo pagamento. O valor já está definido e a lista de pessoas que vão receber gratuitamente também.

A implementação do benefício ocorreu em dezembro de 2021, quando os preços do botijão de gás começaram a disparar.

O valor inicial do auxílio era de 50% do valor médio nacional do botijão de gás. Mas com a promulgação da PEC de Benefícios, foi aprovado o valor de 100% do valor médio até dezembro de 2022.

Com a posse do novo governo em 2023, o Auxílio Gás foi renovado e continuou a beneficiar as famílias com 100% do valor médio do botijão de gás. A expectativa é que o valor do próximo pagamento do Gás Gratuito seja de R$ 112. O benefício é pago a cada dois meses.

Portanto, se você também deseja participar do Auxílio Gás, confira a nossa matéria na íntegra e entenda o que é preciso fazer para se cadastrar e quais documentos são necessários.

Como fazer o cadastro para receber o Auxílio Gáse e entrar na lista para receber gratuitamente?

O Auxílio Gás é destinado para as famílias que possuem uma renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660). Contudo, para participar é necessário se cadastrar no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), a sua base de dados para seleção das famílias para os programas governamentais.

Portanto, não é necessário fazer nenhum cadastro específico para o programa. Isso porque apenas a inscrição do CadÚnico já é suficiente para os seus dados serem encontrados pelo governo. Portanto, veja abaixo como se cadastrar no sistema de dados do Governo Federal para receber o benefício.

Passo a passo para se cadastrar

A seguir, confira o passo a passo para se cadastrar:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular, disponível para telefones Android e IOS; Depois, será necessário realizar o pré-cadastro pelo aplicativo, informando os dados dos integrantes da sua família; Após o pré-cadastro, o responsável familiar (pessoa que realizou a inscrição) tem o prazo de até 120 dias para ir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

No atendimento presencial, o responsável familiar deve portar o seu CPF ou título de eleitor. Além disso, também deve apresentar Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, RG, CPF, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor dos membros da sua família.

Ademais, vale ressaltar que é importante buscar informações sobre o atendimento do CRAS da sua cidade, pois pode ser necessário marcar o atendimento previamente. Após completar o cadastro, basta aguardar uma nova seleção do Governo Federal para saber se a sua família será selecionada para receber o Auxílio Gás.

Como consultar o Auxílio Gás?



É possível consultar o Auxílio Gás por meio de três canais diferentes. Através do aplicativo Bolsa Família e do aplicativo Caixa Tem os usuários podem consultar o benefício.

Após baixar o app no celular, que está disponível para aparelhos Android e IOS, basta abri-lo e digitar o seu CPF. Assim, será possível ver informações sobre a sua participação e pagamento do Auxílio Gás.

Além disso, outra opção de consulta é por meio do Atendimento Caixa, no telefone 111. Neste canal, o usuário pode consultar o benefício informando o CPF ou o número do NIS (Número de Identificação Social).