Lula Estabelece Calendário Oficial para Antecipação do 13º Salário do INSS; Confira as Datas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo e confirmou a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. A princípio, de acordo com dados do Governo Federal, cerca de 30 milhões de pessoas serão contempladas com o pagamento do abono anual que será realizado em duas parcelas, nos meses de maio e junho, seguindo o calendário regular de pagamentos do INSS. A terá um investimento total estimado em R$ 62,6 bilhões.

De acordo com o governo, o objetivo da antecipação do 13º salário do INSS é impulsar a economia, já que a liberação desses recursos nos mercados locais traz um efeito positivo imediato. Dessa forma, os beneficiários e dependentes do INSS que, ao longo de 2023, tenham recebido qualquer tipo de auxílio (incapacidade temporária, acidente, aposentadoria, pensão por morte ou reclusão) serão alcançados pela medida do Governo Federal.

Antecipação do 13º salário do INSS

Originalmente, o 13º salário do INSS é pago no segundo semestre de cada ano, dividido em duas parcelas, nos meses de agosto e novembro. Com a medida do Governo, a liberação do benefício ocorrerá de maneira antecipada, visando um impacto mais rápido e efetivo na economia.

O estado de São Paulo será o maior beneficiado com o repasse, recebendo R$ 17,7 bilhões no total, levando em conta as duas parcelas. Logo em seguida, temos Minas Gerais, com R$ 6,9 bilhões em repasses, Rio de Janeiro (R$ 6 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 5 bilhões), Paraná (R$ 3,67 bilhões) e Bahia (R$ 3,6 bilhões).

Quem tem direito a receber a antecipação do 13° salário do INSS?

Como já mencionado, serão mais de 30 milhões de beneficiários que terão direito receberem a antecipação. Desse total, devem receber:

Pessoa que recebe auxílio por incapacidade temporária;

Pessoa que recebe auxílio acidente;

Aposentados de todas as modalidades de aposentadoria;

Pessoa que recebe pensão por morte;

Pessoa que recebe auxílio-reclusão.

Vale ressaltar que os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não possuem direito ao abono natalino e, por isso, não receberão a antecipação do 13° salário do INSS.

Como sacar?

Os beneficiários deverão receber o valor em duas parcelas, sendo uma ainda neste mês de maio e outra em junho. Ademais, a antecipação do 13° salário para os beneficiários do INSS deve acompanhar o calendário de pagamentos do benefício.

Portanto, quem faz parte dos aposentados e pensionistas que receberão o adiantamento, não precisa se preocupar. Isso porque, o dinheiro vai cair junto com a renda mensal e na data habitual.

Antecipação do 13º salário do INSS: Não é a primeira vez

Esta não é a primeira vez que o Governo Federal decide antecipar os pagamentos do 13º salário para os segurados do INSS. Na verdade, esta prática começou a ser seguida na gestão anterior, quando o país era governado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele antecipou os repasses em três ocasiões.



Você também pode gostar:

A primeira antecipação aconteceu em 2020, quando o país enfrentava o primeiro ano da pandemia, e quando as restrições de serviços eram mais fortes. Na ocasião, os repasses foram feitos nos meses de abril em junho. Bolsonaro repetiu a dose em 2021, quando antecipou os repasses para os meses de maio e julho também por causa da pandemia.

Em 2022, o Governo de Bolsonaro também decidiu antecipar a liberação do 13º salário. Na ocasião, o então Ministério da Economia argumentou que precisava antecipar os pagamentos do adicional para ajudar na economia do país. No ano passado, os pagamentos aconteceram nos meses de maio e junho.

Calendário Oficial da Antecipação do 13º salário do INSS: veja todas as datas

Abaixo, você pode conferir o calendário de pagamentos antecipados do 13º salário para as pessoas que recebem um salário mínimo no INSS.

Final do benefício 1: 25 de maio e 26 de junho;

Final do benefício 2: 26 de maio e 27 de junho;

Final do benefício 3: 29 de maio e 28 de junho;

Final do benefício 4: 30 de maio e 29 de junho;

Final do benefício 5: 31 de maio e 30 de junho;

Final do benefício 6: 1 de junho e 3 de julho;

Final do benefício 7: 2 de junho e 4 de julho;

Final do benefício 8: 5 de junho e 5 de julho;

Final do benefício 9: 6 de junho e 6 de julho;

Final do benefício 0: 7 de junho e 7 de julho.

Agora, você pode conferir o calendário para as pessoas que ganham mais de um salário mínimo.

Final do benefício 1 e 6: 1 de junho e 3 de julho;

Final do benefício 2 e 7: 2 de junho e 4 de julho;

Final do benefício 3 e 8: 5 de junho e 5 de julho;

Final do benefício 4 e 9: 6 de junho e 6 de julho;

Final do benefício 5 e 0: 7 de junho e 7 de julho.