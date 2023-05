Lunin considera sair e Real Madrid de olho em David Soria

A luaquer jogar e sabe que é muito difícil para ele no Real Madrid fazê-lo. Ele quer sair e Real Madrid já estão procurando um substituto. No ano passado, em circunstâncias semelhantes, Ospina foi o primeiro na lista de Los Blancos, assim como o jovem polonês Elefanteque agora pertence Chelsea. Agora, o primeiro nome que foi falado é o de David Sóriagoleiro titular do Getafe, cujo contrato termina em um mês.

O goleiro ucraniano sente que sua passagem pelo clube está chegando ao fim. Depois de jogar e ir bem no início da temporada, ele foi condenado ao ostracismo assim que Courtois recuperado. O objetivo a que se propôs é voltar a sentir-se guarda-redes e recuperar a confiança perdida, o que significa procurar um destino fora de Madrid.

O contrato de Lunin com o Real Madrid termina em 2024 e embora não seja o principal problema, o clube pedirá algo em troca de sua saída. Ele fez sete jogos na LaLiga nesta temporada, sofrendo sete gols, incluindo quatro contra Girona. Foi titular do Clássico na primeira metade da temporada, atuando em alto nível, mas assim que Courtois recuperado de seu problema na região lombar, ele voltou ao banco.

A direção esportiva tem vários goleiros em sua lista, mas o nome de David Sória é o mais alto, que se encaixaria perfeitamente na ideia de ter alguém com experiência na LaLiga, e muita. Na verdade, ele jogou todos os 37 jogos da liga com Getafe e seu desempenho está fora de dúvida.

luis lopez continuará como o terceiro goleiro ou pelo menos esse é o plano do clube. Ele agora tem a oportunidade de iniciar o play-off de promoção contra o Barcelona devido a mario louis‘ ferida. A comissão técnica da equipa principal está satisfeita com o trabalho do jogador de Murcia e quer que continue.

