Lutador de MMA Mauro Chaulet é morto a tiros após briga com Policial Militar em estabelecimento no Brasil

Ccolegas de lutador profissional de MMA Mauro Chaulet, 36, confirmou à Rádio Guaba que foi morto a tiros na madrugada de hoje após desentendimento com um policial militar no Bar Auma, no bairro Floresta, zona norte de Porto Alegre. Conforme apurou a reportagem, além do atleta, sua companheira e o militar também foram baleados, mas sobreviveram.

Segundo o boletim de ocorrência, o fato ocorreu por volta da meia-noite, quando o soldado estava de folga. Durante o desentendimento, segundo o relato, o lutador pegou a arma do policial e atirou contra ele na virilha. Levado ao Hospital de Pronto Socorro, o policial passou por cirurgia e não corre risco de morte.

O documento informa ainda que, após ser acionado por frequentadores do estabelecimento, uma guarnição tentou abordagem Chaulet ao deixar o local em uma Mercedes-Benz C 250. O lutador atirou contra os policiais, que revidaram. Mesmo sendo atingido na traseira, ele ainda conduzia o veículo até a Rua Almirante Barroso, quando colidiu contra um Fiat Palio.

O atleta, que tinha antecedentes por lesão corporal, organização criminosa e uso de documentos falsos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O companheiro dele, que tem passagens por furto, lesão corporal, falsificação de documento, estelionato e ameaça, foi baleado duas vezes no abdômen. Ela passou por uma cirurgia no HPS, onde se recupera com saúde estável.

Conor McGregor zomba de Henry Cejudo por sua derrota para Sterling

Testemunha afirma outra versão do que aconteceu

Segundo relato anônimo de um atendente da boate, a confusão ocorreu após o companheiro de Chaulet ter se desentendido com uma mulher que acompanhava o militar. Ainda segundo a versão, o policial deu um tiro na própria perna quando o lutador tentou desarmá-lo.