Luton Town: o novo time da EPL é tão humilde que os torcedores precisam atravessar os quintais dos vizinhos para entrar no estádio

Cidade de Luton existe há mais tempo do que Arsenal como clube de futebol (ainda que por um ano). O Sul da Inglaterra A equipe, criada em 1885, está no auge agora para garantir sua primeira promoção para o Liga Premiada. Agora, está nas manchetes por adicionar um estádio muito atípico ao shuffle EPL 2023-24: Estrada Kenilworth.

Os terrenos da cidade de Luton foram construídos e inaugurados em 1905 e precisam ser reformados. Não está claro se o EPL exigirá qualquer reforma antes da próxima temporada, mas não seria nenhuma surpresa. O estádio acomoda apenas 10.356 e não se tornou um all-seater até 1991.

O futuro estádio Luton Town da Premier League se torna viral: o acesso é feito pelos quintais dos vizinhosJordan Evans 1606

de Luton Estrada Kenilworth é composto por cinco estandes. Quem tem feito barulho é o Oak Road End, a entrada por onde os torcedores visitantes dos maiores clubes da Premier League terão que entrar na próxima temporada. A entrada, inserida numa estrutura geminada idêntica às casas vizinhas, atravessa os quintais dos referidos vizinhos.

Em vídeos virais que antecederam o Campeonato (Segunda divisão da Inglaterra) No playoff do terceiro lugar, que Luton venceu, torcedores visitantes se filmaram espiando as casas dos vizinhos. Mesmo ampliando e dizendo coisas como “Posso ver você lavando!”