Cidade de Luton estão na Liga Premiada lado depois de bater Coventry na final do playoff em uma disputa de pênaltis em que Indo para Dabo perdeu o pênalti decisivo.

Esse pênalti foi o único perdido em uma partida em que o Luton foi melhor, teve as melhores chances e até teve um gol anulado aos 117 minutos por handebol.

O jogo, e o título, como é celebrado em Inglaterra, está avaliado em cerca de 195 milhões de euros. Esse é o valor que o vencedor embolsaria entre os direitos televisivos e a indenização que receberia em caso de rebaixamento no primeiro ano.

O susto da partida partiu do capitão Tom Lockyer no primeiro tempo depois de desmaiar durante uma jogada defensiva quando não estava com a posse de bola. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas parece estar fora de perigo, embora tenha sido mantido em observação.

O Luton será o time mais peculiar da Premier League com o velho Estrada Kenilworth estádio, fundado em 1905 e com capacidade para 10.356, o menor estádio da era da Premier League. É menor do que os 11.307 de Dean Court, casa de Bournemouth, embora o trabalho de expansão iminente esteja definido para começar.

Depois Burnley e Sheffield Unidoseste resultado faz jus a Cidade de Lutonque terminou em terceiro lugar no Campeonato