Luz verde para Jude Bellingham deixar o Dortmund

Jude Bellingham parece ter recebido sinal verde para deixar o Borussia Dortmund neste verão, com o Real Madrid liderando a corrida para contratar o adolescente inglês.

A seu próprio pedido, ele foi deixado de fora do confronto crucial do último dia da equipe alemã e, desde então, manteve conversas cruciais com grandes figuras do clube, o que sugere que uma separação de caminhos está no horizonte.

Dortmund precisava de uma vitória no último dia da temporada para conquistar o título da Bundesliga, mas em vez disso empatou em 2 a 2 com o Mainz. Bellinghamlutando contra uma lesão no joelho, perdeu os dois últimos jogos da campanha, mas ainda assim foi eleito o melhor jogador da temporada.

Depois daquele doloroso final de temporada, quando Dortmund esteve tão perto de acabar com o domínio de uma década do Bayern na Bundesliga, Bellingham estava doendo tanto quanto qualquer um no Signal Iduna.

Na verdade, ele e sua família foram os últimos a deixar o estádio no sábado.

Bellingham em negociações de Dortmund

Então, na segunda-feira, após um período de luto de 24 horas, Bellingham foi o primeiro jogador a se apresentar no centro de treinamento do Dortmund.

Lá, ele conversou com Hans Joachim WatzkeCEO do Dortmund, junto com o diretor esportivo Sebastian Kehl e o técnico Edin Terzic.

Um encontro dessa natureza só poderia ser sobre o futuro do jogador, mas o jovem de 19 anos já está decidido há algum tempo: quer novos desafios.

Dortmund vai lamentar o fato de não ter conseguido o título antes de sair, mas o Real Madrid pode oferecer a ele a chance de disputar a Liga dos Campeões.

Estrutura do negócio

Real Madrid e Borussia Dortmund já realizaram várias videoconferências para discutir o pagamento necessário para permitir que Bellingham se mude para a Espanha.

A taxa é estimada em cerca de 100 milhões de euros e também haverá add-ons.

No entanto, o ponto-chave nas discussões tem sido o plano de pagamento, com Los Blancos dispostos a amortizar o negócio ao longo de vários anos em três ou quatro parcelas.

Eles estão cientes de que isso significará pagar mais no longo prazo para convencer Dortmund para comprometer o cronograma de financiamento, mas eles estão preparados para fazê-lo, pois Bellingham é visto como uma parte fundamental de seu futuro.

A esperança em Madrid é que o acordo seja fechado de forma relativamente rápida assim que a temporada for oficialmente concluída. Bellingham assinará um contrato de seis anos para fazer parte do novo e modernizado meio-campo do Real Madrid.