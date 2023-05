Mac Jones oficialmente um ‘Swiftie’ após assentos na primeira fila do show de Taylor Swift

Patriotas da Nova Inglaterra quarterback mac jones participou de um Taylor Swift show com a namorada Sophie Scott no fim de semana no Gilette Stadium em Foxborough, Massachusetts. O casal estava sentado na primeira fila do show e não hesitou em tirar uma selfie com a popstar ao fundo.

Jones, 24, não é apenas um “Swiftie” porque assistiu ao show dela no estádio dos Patriots. O QB tem uma música e um álbum favoritos.

Mariska Hargitay e Reese Witherspoon foram vistos se divertindo muito em show de Taylor Swift

A equipe de mídia social da equipe divulgou um vídeo enquanto o estádio se preparava para o show de Swift e Jones compartilhou suas faixas preferidas.

“A Última Grande Dinastia Americana“, disse Jones. “E então Carmaclaro, Carma. álbum favorito [is] Reputação pelo que representa.”

Jones usou um boné “Taylor Swift” para o show e combinou com uma jaqueta brilhante que lembra uma bola de discoteca.

O futuro incerto de Mac Jones

treinador do patriotas Bill Belichick não se comprometeu com Jones como seu quarterback titular para o próximo NFL temporada.

No ano passado, Jones sofreu uma lesão que deu Bailey Zappe uma chance de brilhar, e agora há um dilema de zagueiro na Nova Inglaterra.

Jones obviamente está usando a entressafra para acertar sua mente, passando um tempo com seus entes queridos.

Ele assinou um contrato de quatro anos e $ 15 milhões com os Pats na última temporada e precisa provar que vale o dinheiro.