Machucado Anthony Davis ridicularizado por Shaq e Charles Barkley após relatório de cadeira de rodas

EUn Shaquille O’Neal e Charles Barkley defesa, eles tentaram evitar zombar Anthony Davis mas eles falharam. Nenhum deles mencionou nada no ar, mas todos os relatórios sugerem que eles não podiam acreditar quando TNT Esportes anunciado Davis teve que chegar ao vestiário em uma cadeira de rodas. No replay da lesão, podemos ver claramente Davis recebendo uma cotovelada no lado direito da cabeça. Esse é um local perigoso onde qualquer humano pode ser atingido, mas neste ponto, ambos Shaq e Chuck zombaram tanto de Davis por lesões anteriores que não acreditam mais nele. Eles provavelmente não acham que o tiro na cabeça foi tão difícil e também tendem a se gabar da dureza de sua época dentro do jogo.

Quando o after show começou na TNT, foi Kenny Smith quem pegou Shaq e Chuck resistindo a rir alto. Tanto Kenny quanto o anfitrião queriam saber o que era engraçado, mas não diziam. Na verdade, Barkley pediu para passar para o próximo segmento porque queria evitar zombar do Lakers‘ estrela por mais tempo. Todos no estúdio pareciam saber do que se tratava a piada e acabamos descobrindo que era a história da cadeira de rodas de Anthony Davis. Se é disso que eles estavam zombando, tanto Shaq quanto Chuck precisam considerar algumas coisas sobre traumatismo craniano.

Anthony Davis provavelmente estava tonto com a lesão

Bater na cabeça tem um efeito diferente no corpo, dependendo da área atingida. Você pode acertar o topo da cabeça e provavelmente sofrer menos dano do que a nuca ou a têmpora. Mesmo que o golpe de Anthony Davis não pareça tão forte, um golpe direto na têmpora pode ser muito mais prejudicial do que em qualquer outro lugar. Dado que AD também é extremamente alto, ele provavelmente perdeu o equilíbrio enquanto se recuperava do cotovelo e foi direto para a têmpora. Mas ainda assim, Shaq e Barkley provavelmente riram do que pareciam ser um absurdo de se machucar mais uma vez. Espero que nenhum deles tenha que se desculpar mais tarde por ter sido insensível com a lesão de Davis. Ainda assim, a brincadeira estava furiosa no Twitter após esse relatório.