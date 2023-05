Mackenzie Dern, alegações de violência doméstica do ex-marido reveladas em documentos judiciais

A peso-palha do UFC, Mackenzie Dern, estava de fato no meio de uma luta judicial com seu ex-marido antes de sua luta com Angela Hill no UFC Vegas 73.

Durante uma aparição na quarta-feira em A Hora do MMADern entrou em detalhes sobre seu relacionamento fraturado com seu ex-marido, Wesley Santos, e, pela primeira vez, o acusou de abuso físico.

“Então, sinto que tenho que me defender esse tempo todo por coisas pelas quais nunca pensei que teria que me defender”, disse ela, acrescentando posteriormente: “Eu estava em uma situação em meu relacionamento em que não podia nem me defendi, porque eu estava recebendo, tipo, ameaças de que se eu fizesse alguma coisa, estaria falando com a polícia e poderia perder minha filha.

“Então, eu permaneci no meu relacionamento porque acreditei na família, e acredito que é isso que Deus queria e tal. Mas há um certo ponto em que você tenta, tenta e tenta, e as coisas não mudam, e fica cada vez pior. E aí, como eu ia dizendo, nem consegui me defender. … Tipo, a polícia estava sendo chamada para a casa. Foi apenas ficar fora de controle e passar por isso na frente de sua filha, você não quer que sua filha testemunhe isso.

Em uma declaração preparada, Santos negou as acusações de Dern e disse que falará depois que o divórcio for finalizado.

“Estou desapontado que Mackenzie tenha escolhido fazer declarações públicas sobre nosso divórcio, especialmente porque envolve a guarda de nossa linda filha, Moa”, escreveu ele. “Como estamos em meio a um processo judicial, não posso comentar nada neste momento, exceto dizer que as declarações de Mackenzie são falsas e difamatórias.”

Um mês antes do evento, Dern trocou acusações de violência doméstica com Santos em meio a uma briga pela custódia da filha de 3 anos, Moa, na Justiça, segundo documentos judiciais obtidos pelo MMA Fighting.

Entre outras alegações, Dern acusa Santos de repetidos abusos físicos e emocionais, uma vez batendo uma porta na perna dela enquanto ele a arrastava para dentro de sua casa durante uma briga. Em abril, um mês depois que Santos pediu ao tribunal a custódia de Moa, ela entrou com uma petição para uma ordem de restrição de violência doméstica, anexando vídeos de um suposto incidente de abuso no qual ele “jogou meu telefone, garrafas de água, travesseiros e roupas de cama enquanto assediava /intimidando-me verbalmente.”

Dern disse que a polícia respondeu depois que o suposto incidente foi capturado em vídeo – que ela disse não envolver abuso físico – mas não apresentou um relatório.

Em resposta à ordem de restrição de Dern, Santos respondeu que estava sendo abusado, fornecendo vídeos e fotos de um nariz sangrando que ele disse ter sido causado por um soco durante um suposto incidente no estacionamento de um restaurante de sushi. Ele também a acusou de bater em Moa em um vídeo que ela enviou para ele; ele negou a alegação de abuso em sua resposta.

“Eu nunca ataquei Mackenzie fisicamente, ela é uma lutadora de MMA”, escreveu Santos em um processo judicial. “Eu nunca tentaria ficar fisicamente com ela. Eu não teria chance.”

Dern também acusa Santos de abusar de seus dois cachorros, batendo neles repetidamente, uma acusação que ele nega. Ela alega que ele cometeu abuso financeiro negando-lhe acesso ao dinheiro do patrocinador que ela ganhou em uma conta bancária brasileira, fazendo compras não autorizadas com cartão de crédito em seu cartão de crédito e falsificando a renovação do aluguel do apartamento que eles dividiam.

O tribunal não apoiou Dern ou Santos nas alegações de abuso, concluindo que o casal pode ter se envolvido em combate mútuo durante incidentes de suposto abuso entre eles, e ordenou a custódia conjunta de Moa. Mas Dern, que foi considerada a principal fonte de renda ao lado do pai que fica em casa, Santos, foi condenada a pagar $ 10.000 das custas judiciais de seu ex-marido. Além disso, ela foi condenada a pagar a ele pensão alimentícia e filho, totalizando $ 4.006 por mês.

O casal separado deve voltar ao tribunal no mês que vem para decidir sobre uma ordem de restrição apresentada por Dern em abril e o acordo final de custódia.

Dern disse na quarta-feira que usou sua raiva sobre sua vida pessoal na luta contra Hill. Ao longo de cinco rounds, ela dominou a veterinária do UFC e quase finalizou a luta várias vezes. Os scorecards oficiais refletiram o resultado desigual: 49-43 e 49-44 duas vezes. Ambos ganharam $ 50.000 de bônus de “Luta da Noite”.

“Definitivamente nada pessoal”, disse Dern sobre sua performance. “Se eu não fiz isso com ela, ela vai fazer comigo, com certeza. Então fiquei muito grato pelo meu trabalho ter me dado essa oportunidade, e essa agressividade que foi só por essa luta.”