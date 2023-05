Mackenzie Dern desafia Rose Namajunas após vitória brutal sobre Angela Hill no UFC Vegas 73

Mackenzie Dern enviou uma mensagem muito mais forte para a divisão peso-palha do UFC com sua vitória por decisão unânime sobre Angela Hill do que qualquer finalização no primeiro round.

Uma Dern incrivelmente agressiva começou o evento principal do UFC Vegas 73 com intenção cruel, e terminou da mesma forma quando ela pulverizou Hill com um ataque total nos pés, bem como no chão com as mãos e cotovelos para ganhar um torto vitória por decisão unânime. Um juiz marcou 49-43, dando a Dern três rodadas de 10-8, enquanto os outros dois juízes marcaram 49-44 para Dern.

A estrofe de abertura viu Dern sair incrivelmente agressiva, até derrubando Hill com um soco antes de finalmente encontrar seu caminho para a montaria completa. Dern mostraria um ground and pound desagradável, uma nova ruga em seu jogo, antes de quase fechar um armlock. Hill defendeu bem e chegou à buzina. Hill usaria uma abordagem mais metódica no segundo, desacelerando Dern e acertando alguns bons chutes nos pés para diminuir a liderança.

No terceiro round, as coisas pareciam muito parecidas com o primeiro, embora desta vez Dern tenha sido ultraviolenta no chão, onde acertou um ground and pound implacável antes de quase acertar o braço de Hill mais uma vez. A trocação muito evoluída de Dern rendeu dividendos na quarta rodada também, forçando Hill a jogar na defesa mais do que no ataque, já que seu oponente quebrou seu recorde pessoal de golpes mais significativos acertados em uma luta.

Dern continuou o ataque na quinta rodada enquanto continuava a bater em um Hill ultradurável a caminho do melhor desempenho geral de sua carreira.

Após a vitória, Dern foi questionada sobre o que ela queria a seguir e, embora ela tenha dito que estaria interessada em uma revanche com o recente oponente Yan Xiaonan, Dern voltou sua atenção para a ex-campeã de 115 libras Rose Namajunas.

“Eu não sei o que Rose pretende, mas se ela vai continuar lutando, eu quero lutar contra Rose,” Dern disse a Michael Bisping.

“Nunca lutei com um ex-campeão, sinto que poderia ter essa oportunidade agora.”