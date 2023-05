Mackenzie Dern explica chamada de Rose Namajunas, aberta para confronto com Jessica Andrade

Após a performance mais completa de sua carreira, Mackenzie Dern está de olho no confronto com uma ex-campeã do UFC — com Rose Namajunas no topo da lista.

Após sua vitória por decisão unânime dominante sobre Angela Hill no evento principal do UFC Vegas 73, Dern convocou Namajunas para uma luta ainda este ano. Com o futuro de “Thug Rose” um pouco incerto, não se sabe quando Namajunas retornará ao octógono. Ela disse ao MMA Fighting em uma entrevista de 2022 que queria ganhar músculos e competir em algumas lutas de grappling antes de colocar as luvas de MMA de volta.

Se Namajunas decidir que está pronta para voltar a lutar, Dern diz que estará pronta.

“Com certeza eu a acompanho nas redes sociais e tal, e vi ela fazendo um regional de ADCC [tournament] ou algo assim”, disse Dern aos repórteres na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73. “Sou ex-campeã do ADCC, então sempre fico feliz quando vejo as meninas do MMA praticando jiu-jitsu. Mas, com certeza, lutar contra Rose é uma prioridade minha neste momento.

“Acho que seria uma grande luta, seria um evento principal e um bom teste para nós dois. Então, quando a vejo treinando seu jiu-jitsu, fico tipo ‘Sim, não vai ser uma luta fácil’, mas acho que pode ser uma grande luta para o público e para nós.”

Dern conseguiu se recuperar de uma derrota por decisão para Yan Xiaonan no evento UFC Vegas 61 de outubro, e agora tem vitórias e derrotas em suas quatro lutas mais recentes.

Caso Namajunas não esteja disponível, Dern gostaria de recuperar uma de suas derrotas recentes, ou testar-se contra outra ex-rainha peso-palha.

“Gostaria de uma revanche com Yan, acho que ela teve uma ótima atuação com Jessica”, disse Dern. “Acho que foi uma luta muito acirrada [we had], então eu gostaria de conseguir essa revanche se Rose não estivesse disponível, ou mesmo Jessica Andrade – que também é uma ex-campeã – mas definitivamente alguém entre os cinco primeiros. Estou preparado para todos eles.”