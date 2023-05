Mackenzie Dern vs. Angela Hill destaques do vídeo da luta completa

UFC Fight Night: Dern vs. Hill aconteceu em 20 de maio no UFC APEX em Las Vegas, Nevada. A condecorada campeã de jiu-jitsu Mackenzie Dern (13-3) enfrentou a veterana de longa data Angela Hill (15-13) no evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo na ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Dern vs. Hill, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1: Ambas as mulheres são ortodoxas. Dern sai balançando MARTELOS para começar. Ela apenas joga alguns ganchos grandes direto no portão. Isso faz Hill recuar um pouco e há uma conquista inicial agora.

Hill vira Dern contra a cerca, mas Dern está lutando por uma posição. Nenhuma mulher quebrando isso. Vira e ajoelha para os dois lados. Hill levando a melhor sobre as coisas até agora e Hill finalmente abre caminho. Mas Dern volta a balançar e TAGS Hill! Hill come, mas agarra e Dern a joga com um arremesso de quadril! Hill continua rolando e ela acaba por cima e então se levanta.

Ritmo louco aqui!

De volta aos pés, e Dern marca Hill novamente! Ela tem Hill recuando e ela cai contra a cerca e Dern ataca por cima! Ela está se movendo para montar, mas Hill está tentando usar a cerca para empurrar e se levantar. Dern sufoca e agora ela está na metade superior, procurando um triângulo de braço. Hill o vê e está tomando medidas para combatê-lo e Dern começa a se consolidar e, em vez disso, se move para montar.

Hill mostra um bom trabalho para combatê-lo, Dern se mantém e não se move para atacar uma chave de joelho. Ela está na montagem reversa e enganchando a perna, mas Hill travando agora, então Dern se move para o controle lateral e, em seguida, monta rapidamente. NÍVEIS.

Da montaria, Dern está trazendo BIG SHOTS!! Colina encobrindo e se movendo. Esta não é a Dern a que estávamos acostumados e agora ela gira para um armlock. 10 segundos! Hill segurando sua querida vida e chega à buzina final !!!!

QUE RODADA.

MMA Fighting marca a rodada 10-8 Dern.

2 ª rodada: Dern sai para a rodada e para o ataque imediatamente. Hill encontra-a no centro e acerta uma boa mão esquerda. Dern não se preocupa com os tiros de Hill, porém, ela está atacando de forma imprudente. E ela pode estar desacelerando. Os socos certamente estão ficando mais selvagens.

Dern over-swings e Hill agarra uma chave de cintura traseira. Ela está segurando Dern ao longo da cerca e Dern pode estar recuperando o fôlego aqui. Hill segurando a posição, colocando alguns joelhos e desgastando Dern. Dern tentando se transformar nela. mas Hill está atacando um estrangulamento. Ela não tem posição, mas dá a Dern algo em que pensar.

Dern finalmente se vira e Hill mantém o clinch com double unders, acertando os joelhos. Dern tenta passar para um lance, mas Hill encerra esse absurdo. Hill parece forte no clinch aqui. Dern libera um braço e dá uma cotovelada para sair.

No espaço, Dern dá golpes poderosos descontroladamente. Hill foge da maioria deles e agarra outro clinch. Ela vira Dern para a jaula e novamente acerta com os joelhos. E agora alguns socos. Hill continua forte aqui e Dern definitivamente está mostrando algum cansaço lá. Se isso se tornar uma competição de cardio, Dern pode estar em apuros.

Depois de mais de um minuto, Dern dá uma cotovelada. E atacando, mas Hill acerta uma cotovelada que chama a atenção de Dern. Ela cobra uma queda, mas Hill acerta e terminamos o round em um clinch.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Hill, 19-18 Dern no geral.

Rodada 3: Início mais medido para o terceiro. Dern lidera com um chute que Hill pega. Outro que Hill contra-ataca desta vez e Dern cai de costas e Hill entra na guarda.

MÁ DECISÃO!!!! Dern imediatamente recebe um triângulo lançado. Não está travado, mas Hill está no triângulo e em sério perigo. Dern se move para um armlock e Hill sai dali e se levanta.

Hill ducks avançando e uma joelhada de Dern WOBBLES HILL !!!! CORRA ATÉ O QUEIXO! Hill está com problemas e Dern agarra e cai na guarda. Hill defendendo e agora vamos rolar para uma queda. Dern está nos quadris e contra a cerca. Hill tentando afastá-la, mas Dern a arrasta para baixo e vai direto para a montaria!!!

Hill provavelmente ainda está machucado por aquele grande joelho e agora Dern está montado e indo trabalhar. Hill girando e, em vez disso, Dern começa a socar !! Hill tenta chutar a cerca para lutar, mas Dern o sufoca. Hill rola para tartaruga e Dern deixa algumas esquerdas entrarem em sua têmpora.

Hill se movendo novamente, mas Dern está ficando com ela e conseguindo um ground and pound realmente sólido. Ela se move de volta para montar e GRANDES FOTOS!!!! Hill dá o pontapé inicial na jaula novamente e Dern tem que se ajustar para sufocar. Ela o faz e Hill desiste de suas costas. Tiros de Dern. Hill rola de costas, mas agora seus pés não estão na jaula. TEMPOS RUINS!!!!

Hill se movendo para a barriga e Dern está desferindo grandes socos em Hill. Cobertura de colina e bucking. Cotoveladas e socos de Dern e agora ela vai para um armlock!! 25 segundos e ela quase conseguiu!!!!! Hill segurando pela querida vida !!!! 10 segundos! Dern dá vários socos nela e Hill sobrevive !!!!!!! UAU!!!!

O MMA Fighting marca a rodada 10-8 Dern, 29-26 Dern no geral.

Rodada 4: Hill precisa de um acabamento, pelo que eu acho. E seu olho esquerdo está muito inchado. Ela está usando agora.

Dern acerta uma mão esquerda malvada logo no portão e ela imediatamente se move para um clinch. Hill muda de posição. Hill de volta ao trabalho aqui. Joelhos e golpes curtos, mantendo a posição.

Um minuto se passa aqui. 90 segundos. E Dern finalmente fica livre.

No espaço, Hill tentando liderar um jab lá fora, mas os tiros de força de Dern são esmagadores e Hill parece muito lento agora. Alguns grandes chutes de perna de Dern, que de alguma forma é quem está pressionando o ritmo e ela leva Hill até a cerca em um clinch.

Dern não consegue derrubar e Hill inverte a posição. Dern o reposiciona. Hill se defendeu bem dessa queda. 2 minutos restantes e passamos a maior parte desta rodada em um abraço de urso.

Faça com que restem 90 segundos. Dern continua tentando, mas sem sucesso. Hill não consegue se libertar. Herzog está deixando-os trabalhar. Hill finalmente a gira com 1 minuto restante, mas Dern então se liberta e eles começam a trocar descontroladamente no bolso! Dern leva a melhor, mas errou um punho giratório para trás, Hill agarra as costas e Dern dá um mergulho! Hill segura e tem as costas no chão, mas Dern gira a posição.

Hill está atacando um triângulo de braço por baixo, mas ela não tem a vantagem. Ela está apertando até o final da rodada.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Dern, 39-35 Dern no geral.

Rodada 5: Em seu canto, Hill diz a seu canto que é difícil empurrar Dern para trás porque ela está apenas caminhando pelas fotos. É verdade, eu acho.

O olho esquerdo de Hill está muito inchado. E Dern a marca para começar a quinta rodada. Headlock clinch e Dern tenta um arremesso. Hill é vítima e Dern consegue terminar por cima. Hill fica com a guarda total por baixo. E agora estamos jogando este jogo.

Impressionado com o cardio de Dern. Parecia que ela estava enfraquecendo na segunda rodada, mas ela manteve um ritmo tórrido por 21 minutos e ainda está indo. Monte toda a defesa do fundo aqui. Hill considera brevemente um armlock antes de repensar. Inteligente. você não está pegando Dern com isso daqui. Mas Dern é capaz de passar para o controle lateral.

Agora Norte-Sul, isolando um braço. Hill vira e Dern gira para trás. Desça novamente e apenas na tartaruga de segurança. Dern no controle lateral e começa a soltar algumas cotoveladas curtas desagradáveis. Hill defendendo dois contra um e Dern avança para pegar a defesa.

Ela está montada nas costas com Hill virada para baixo. Hill fica de joelhos e Dern apenas bate nela com as mãos certas. Hill rola e Dern mochila. Agora Dern a move para montar. Punhos de martelo. Barriga para baixo. Hill continua se movendo e Dern está cavalgando habilmente e soltando cotovelos MEAN da montaria. Colina defendendo e se movendo. Dern manteve o ataque. 10 segundos e Dern abre caminho até o sino final.

O MMA Fighting marca a rodada 10-8 Dern, 49-43 Dern no geral.

Mackenzie Dern venceu. Angela Hill por decisão unânime (49-43, 49-44, 49-44).