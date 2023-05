Mackenzie Dern x Angela Hill agora será a atração principal do evento UFC de 20 de maio em Las Vegas

Mackenzie Dern e Angela Hill agora serão a atração principal do UFC Vegas 73 em 20 de maio em uma disputa de peso palha de cinco rounds, várias pessoas com conhecimento da mudança disseram ao MMA Fighting na segunda-feira.

Dern x Hill foi originalmente agendado para três rounds no UFC on ABC 4 de sábado em Charlotte, Carolina do Norte, mas a empresa precisava de uma nova atração do evento principal para o card de 20 de maio, depois que Irene Aldana foi retirada de um confronto com Raquel Pennington para substituir Julianna Peña no UFC 289. Pennington agora enfrenta a campeã de duas divisões Amanda Nunes pelo cinturão peso-galo do UFC em 10 de junho em Vancouver, Canadá.

Dern (12-3), vitorioso em sete das 10 aparições no octógono, parece se recuperar de uma derrota por decisão da maioria para Yan Xiaonan em outubro passado.

Hill (15-12), ex-campeã do Invicta FC, tenta empatar sua mais longa sequência de vitórias no UFC APEX após vitórias por decisão sobre Lupita Godinez e Emily Ducote em 2022.

Confira a escalação atualizada do UFC Vegas 73 abaixo.

Mackenzie Dern x Angela Hill

Edmen Shahbazyan x Anthony Hernandez

Andre Fialho vs. Joaquin Buckley

Maheshate vs. Viacheslav Borshchev

Diego Ferreira x Michael Johnson

Karolina Kowalkiewicz x Vanessa Demopoulos

Orion Cosce x Gilbert Urbina

Ilir Latifi vs. Rodrigo Nascimento

Chase Hooper contra Nick Fiore

Natália Silva x Vitória Leonardo

Clayton Carpenter contra Stephen Erceg

Damon Martin contribuiu para este relatório.