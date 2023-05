Madeleine McCann: Polícia vai procurar mais dois locais relacionados com suspeito

Tele procura por Madeleine McCanno corpo de em solo português continua inabalável. Agora, segundo as últimas informações, a polícia pode fazer buscas em mais dois locais que possam estar relacionados ao principal suspeito do caso, um alemão chamado Christian Brueckner.

Uma nova denúncia alertou as autoridades alemãs para solicitarem a busca de um parque de merendas perto de um lago em Silves, Portugal, local onde Christian Brueckner tinha o seu “pequeno paraíso”. Recorde-se que as polícias britânica, alemã e portuguesa já iniciaram as buscas neste lago em busca de mais pistas.

A polícia está investigando mais de 8.000 fotos do suspeito

Portanto, de acordo com as últimas informações, o que foi apurado nos últimos três dias será analisado pelos investigadores. Na verdade, na última quinta-feira, a polícia disse estar procurando uma arma e uma câmera de vídeo que podem pertencer a Brueckner.

Também foi dada ordem para interromper a investigação, mas lá a polícia disse que tinha mais dois locais para revistar. A busca, por enquanto, vai continuar.

Um dos locais fica nos arredores da Praia da Luz, onde Madeleine McCann desaparecido. Uma fonte disse ao jornal britânico ‘The Sun’ que a polícia está analisando mais de 8.000 fotos.

“Oficiais alemães examinaram mais de 8.000 fotos pertencentes a Christian Brueckner”, disse uma fonte ao ‘The Sun’.

“A perícia os levou até a Barragem, mas tem outros locais que também apareceram nas fotos.”

A dica veio de um ex-amigo de Brueckner

A polícia agora está investigando por que Brueckner estava fotografando esta área, mas até agora não se sabe se a busca deu frutos.

Da mesma forma, não se sabe como ocorreu a segunda operação, mas ela está funcionando com base em “certas pistas”, segundo o promotor público da cidade alemã de Braunschweig. A denúncia veio de um ex-amigo de Brueckner, que disse que o suspeito havia visitado o local “alguns dias” após o desaparecimento da menina.