Mãe de Cristiano Ronaldo nega rumores de separação de Georgina Rodríguez: Todos os casais discutem

Taqui estão supostamente sinais de uma crise entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Rumores também envolvem a mãe de Ronaldo Maria Dolores Dos Santos Aveiro e apontam que o casal está até pensando em se separar.

No entanto, Dolores Aveiro saiu para negar que seu filho e sua nora estão pensando em se separar. Refira-se que a imprensa portuguesa, espanhola e até árabe já noticiava que a relação entre Georgina e Dolores também não é o ideal.

Relatos anteriores indicavam que a mãe de Ronaldo também teve problemas com sua ex-parceira, a modelo russa Irina Shaykcom rumores de que ela estava por trás do rompimento.

Mãe de Ronaldo nega problemas com Georgina Rodríguez

Enquanto isso, Ronaldo vem passando por um período difícil, já que partiu Manchester United para ir para a Arábia Saudita e caiu para o banco na Copa do Mundo de 2022.

É altamente duvidoso que Ronaldo volte a jogar por um clube que disputou as principais competições europeias, com o fim da carreira se aproximando.

“Tudo é uma mentira. Todos os casais discutem, mas o que está escrito é mentira”, disse Dolores Aveiro.

Quando decidir pôr fim à carreira, Ronaldo deverá regressar a Espanha e instalar-se na sua casa de Madrid com a família.