Mahomes critica os fracos arremessos dos tight ends da NFL: “Eles precisam descobrir

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes está farto das habilidades ruins de beisebol de seus colegas NFL jogadores, particularmente tight end. Mahomes‘ a frustração decorre de incidentes recentes em que seus companheiros de equipe e outros jogadores da NFL estragaram o primeiro arremesso em jogos de beisebol.

Primeiro, foi seu companheiro de equipe Travis Kelce que se atrapalhou no primeiro arremesso para o Guardiões de Cleveland sobre Dia de abertura. Agora, é Arizona Cardinals ponta apertada Zach Ertz que está sendo criticado por seu péssimo desempenho.

Ertz e a esposa dele Julie tiveram a honra de lançar o primeiro arremesso no Philadelphia Phillies jogo no sábado. Enquanto o discurso de Julie estava no ponto, Zach‘s deu um salto em torno do home plate. O vídeo do lance mal feito circulou nas redes sociais e chamou até a atenção de recém-aposentados NFL lado defensivo JJ Watt.

Watt retuitou o vídeo e expressou sua decepção, questionando se Ertz já havia jogado uma bola de beisebol antes. Mahomesvendo Watttweet de, respondeu chamando NFL tight end por suas habilidades ruins no beisebol e dizendo que precisam descobrir.

“Os tight end precisam resolver isso”, tuitou Mahomes.

Watt respondeu a Mahomes, perguntando se os tight end da NFL não cresceram jogando beisebol como os outros atletas. Resta saber se os jogadores da NFL atenderão ao chamado de Mahomes e começarão a praticar seus habilidades de beisebol.

Mahomes brinca com Mattress Mack sobre problemas de apostas esportivas no Kentucky Derby

Enquanto isso, no tapete vermelho antes do Kentucky DerbyMahomes encontrou o empresário e apostador esportivo de Houston “Colchão Mack.” Mack, brincando, lembrou a Mahomes que ele havia lhe custado milhões em jogos anteriores, embora não tenha apostado contra o chefes em seu recente Super Bowl aparência.

“Desculpe por isso. Você tem que estar comigo da próxima vez”, respondeu Mahomes.

Como Mack ganhou notoriamente $ 75 milhões no Houston Astros‘ Vitória na World Series em 2022, é seguro dizer que ele sabe uma ou duas coisas sobre apostas esportivas. Mas para Mahomes, seu foco permanece no campo de futebol e no aprimoramento das habilidades de beisebol de seus colegas da NFL.