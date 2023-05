Maino diz que não culpe NBA YoungBoy e rap pelos problemas de Ja Morant

Reproduzir conteúdo de vídeo



Só porque E Morant mostrou armas para a câmera enquanto ouvia NBA Youngboy e o rap não é culpa do hip hop… assim diz Mainoquem conta TMZ Sports a culpa pelos problemas de Morant é inteiramente do superastro do Grizzlies – e de mais ninguém.

Nós lançamos o rapper “All the Above” em LA esta semana, dias depois que Morant foi visto mais uma vez em uma transmissão ao vivo de mídia social acenando com uma arma de fogo … e ele nos disse diretamente, Morant precisa se recompor rapidamente.

Ele disse que estava preocupado com as pessoas com quem Morant se cercou … dizendo-nos que está preocupado que eles não estejam aconselhando o jogador de basquete a tomar decisões inteligentes – e ele sugeriu que Ja trouxesse outras pessoas para seu círculo o mais rápido possível.



14/05/23

“Ele precisa ter pessoas ao seu redor que não se importam com o que ele tem a dizer”, disse Maino.

Quanto àqueles que acreditam que o rap está desempenhando algum papel em tudo isso … Maino deixou claro, isso não é apenas uma desculpa que ele acredita que Morant pode usar.

“Nós sabemos que você gosta de música, você vem de uma cultura, mas mano, verdade seja dita, você tem muito mais oportunidades do que a média das pessoas”, disse Maino. “Não desperdice a oportunidade tentando acompanhar o que está acontecendo.”



04/03/23

Maino nos diz que está falando por experiência própria … já que o nativo do Brooklyn passou um tempo atrás das grades no início de sua vida, antes de mudar as coisas.

“Sou a última pessoa a tentar condenar alguém por cometer erros porque cometi muitos”, disse ele. “Confie em mim!”

“Ele tem a idade a seu favor”, acrescentou o técnico de 49 anos. “Ele tem tempo a seu favor. Quero vê-lo se sair muito melhor do que isso.”

Memphis tem Morant suspenso das atividades da equipe indefinidamente durante o último vídeo. comissário da NBA Adam Silverenquanto isso, disse no início desta semana que estava desapontado enquanto anunciando a liga já começou uma investigação sobre tudo.