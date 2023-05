Maior torcedor do Real Madrid da NBA: Shai marca gol contra Vinicus e comemora como Cristiano

Aalém de viver o melhor momento de sua carreira em campo, vir está dobrando suas aparições em campo com as funções de anfitrião. O O extremo do Real Madrid recebe Shai Gilgeous-Alexander em Madrid nestes dias. Recentemente nomeado o melhor armador da NBA, o jogador do Oklahoma City Thunder é um torcedor confesso do Real Madrid.

Na semana passada ele estava visto ao lado de Vinicius no Wizink Center assistindo basquete do Real Madrid em seu triunfo europeu sobre o Partizan. Eles também abriram o Santiago Bernabéu para que ele pudesse entrar em campo. E sua última parada foi Valdebebas, onde Shai teve um bom e velho kickabout.

Com Vini nas traves, o armador colocou a bola na marca do pênalti, determinado a vencer o amigo. O brasileiro nem se esforçou para tentar impedir aquele chute, que aliás foi bem manso e pareceu driblar no fundo da rede. Só poderia haver uma comemoração: a de Cristiano Ronaldo.