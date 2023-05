Maior vendedor de camisas da MLS revelou: Quem é o jogador mais popular?

EUNão é fácil para uma liga de futebol criar interesse tanto em casa quanto em outros países ao redor do mundo, mas a MLS fez um bom trabalho nos últimos 15 anos.

Uma das melhores maneiras de ver se realmente há interesse em uma liga e no jogador dentro dela é a venda de camisas. Se ninguém está comprando as camisas, então há um problema sério.

O ranking no site da loja MLS revelou que LAFCde vela Carlos é o jogador mais popular da MLS quando se trata de pessoas que escolhem seu nome nas costas da camisa.

Grandes nomes da MLS

Há alguns outros nomes notáveis ​​no top 10 também, como ex- Manchester United e Real Madrid atacante Javier Hernández e ex Barcelona meio-campista Riqui Puig.

Depois de ser o segundo maior vendedor de camisas no ano passado atrás de Welshman Gareth Bale, vela chegou ao cume à frente da Alemanha Hany Mukhtar de Nashville e defensor da USMNT Walker Zimmermantambém de Nashville.

Além de vela e Chicharito, Inter Miamié venezuelano José Martinez e Atlanta Unitedé argentino Thiago Almada são sexto e sétimo, respectivamente.

O time com mais camisetas vendidas no top 25 é o Seattle Sounderscom Jordan Morris (nº 5), americano nascido em El Salvador Cristian Roldan (nº 12), uruguaio Nicolas Lodeiro (nº 17), peruano Raul Ruidíaz (nº 21) e brasileiro Joao Paulo (nº 25).