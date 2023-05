‘Mais controvérsia’: Pros reagem ao possível nocaute ilegal de KSI em Joe Fournier

No sábado, no evento principal do Misfits Boxing 7, KSI nocauteou Joe Fournier no segundo round, e parecia desagradável – mas também ilegal após uma análise mais detalhada.

Após a revisão do replay, KSI parecia ter acertado uma cotovelada – não um punho – com sua finalização cruel de Fournier. A luta foi declarada uma vitória por nocaute no segundo round, e parece que KSI pode enfrentar Tommy Fury em seguida.

Confira como os profissionais de combate reagiram ao final estranho.

Respeito demais o boxe para respeitar o que era. Se foi realmente uma luta de boxe real, será considerado no contest ou desqualificação. pic.twitter.com/YgNa7HIt3m —Jake Paul (@jakepaul) 13 de maio de 2023

KSI derrubou aquele garoto para outra existência, parecia que ele tinha uma cotovelada atrás dele também — Terrance McKinney (@ twrecks155) 13 de maio de 2023

E mais polêmica de Misfits! Sheeeesh — HASIM RAHMAN JR. (@_HasimRahmanJr) 13 de maio de 2023

Ksi definitivamente tem algum poder assustador …… em seu cotovelo — Slim Albaher (@SlimmySlim94) 13 de maio de 2023

Desde quando o boxe virou gordo e o Muay Thai? #boxe — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 13 de maio de 2023

Talvez em uma luta de rua Swarmz seja melhor Wassabi, mas na verdade você precisa de técnica no boxe, você não pode socar com os cotovelos — Solyman Jami (@Jiteze) 7 de agosto de 2022