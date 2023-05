Mais de 100 Vagas de Emprego Abertas pela Havan em Diversas Regiões do Brasil

A Havan, uma das maiores empresas varejistas do Brasil, anunciou recentemente que está com novas vagas de emprego disponíveis em diversas cidades do país. Além disso, a empresa também oferece diversos benefícios para os seus colaboradores, tornando-se uma excelente oportunidade de carreira para aqueles que buscam uma colocação no mercado de trabalho.

Havan abre mais de 100 novas vagas de emprego pelo país

A Havan é conhecida por oferecer excelentes benefícios para os seus funcionários. Entre eles, podemos citar:

Assistência médica;







Assistência odontológica;







Vale-transporte;







Vale-refeição;







Seguro de vida;







Convênio com farmácias;







Convênio com instituições de ensino;







Descontos em produtos da loja.

Além disso, a empresa também investe em programas de capacitação e treinamento para os seus colaboradores, visando o crescimento profissional e a melhoria contínua do desempenho da equipe.

A Havan está divulgando diversas vagas de emprego disponíveis em diversas áreas e regiões do país. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Auxiliar de Loja;







Operador de Caixa;







Estoquista;







Fiscal de Loja;







Assistente de Compras;







Assistente Administrativo;







Auxiliar de Escritório;







Analista de Sistemas;







Analista de Marketing;







Gerente de Loja;







Coordenador de Vendas;







Supervisor de Vendas;







Consultor de Vendas.

As vagas são para diversas cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, entre outras.

Veja também: McDonalds abre novas vagas de emprego em várias regiões do país

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis na Havan devem acessar o site 123empregos. A partir do portal, há a possibilidade de consultar todas as vagas disponíveis e se candidatar às oportunidades que se encaixam no seu perfil.

É importante estar atento às informações disponíveis no site e seguir todas as instruções para se candidatar às vagas.

Sobre a empresa

A Havan é uma das maiores empresas varejistas do Brasil, fundada em 1986 pelo empresário Luciano Hang. A empresa possui mais de 150 lojas espalhadas por todo o país, oferecendo uma grande variedade de produtos para os seus clientes.



Você também pode gostar:

Além disso, a companhia também investe em projetos sociais e culturais, visando o desenvolvimento das comunidades onde está presente. A empresa mantém um museu em Brusque, Santa Catarina, que conta a história do Brasil de uma forma inovadora e interativa.

Com um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, a Havan oferece excelentes oportunidades de carreira para os seus colaboradores, investindo em treinamento e capacitação para garantir a qualidade do atendimento aos clientes e o sucesso da empresa.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.