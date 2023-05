Mais de 30 Oportunidades de Emprego Abertas na Pole Alimentos no Ceará

A renomada empresa Pole Alimentos, líder no segmento de alimentos e bebidas, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com uma trajetória consolidada e compromisso com a qualidade, a empresa busca profissionais talentosos e engajados para integrar sua equipe em áreas-chave. Além disso, oferece uma ampla gama de benefícios e oportunidades de crescimento profissional.

Pole Alimentos abre vagas de emprego no Ceará

A Pole Alimentos é reconhecida por oferecer um pacote abrangente de benefícios aos seus colaboradores, garantindo um ambiente de trabalho saudável e motivador. Dentre os principais benefícios disponíveis estão:

Salário competitivo no mercado;







Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou alimentação;







Programas de incentivo ao desenvolvimento profissional;







Participação nos lucros da empresa;







Horários flexíveis e possibilidade de home office;







Ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico;







Oportunidades de crescimento interno;







Programas de bem-estar e qualidade de vida;







Auxílio-creche;







Convênios com instituições de ensino;







Seguro de vida;







Descontos em produtos da empresa;







Programas de responsabilidade social.

A empresa divulga vagas abertas em diferentes áreas e localidades. Confira algumas delas:

Analista de Marketing Digital – São Paulo/SP;







Supervisor de Produção – Rio de Janeiro/RJ;







Coordenador de Logística – Belo Horizonte/MG;







Analista de Recursos Humanos – Porto Alegre/RS;







Vendedor Externo – Salvador/BA;







Técnico de Qualidade – Curitiba/PR;







Analista Financeiro – Brasília/DF;







Assistente Administrativo – Fortaleza/CE;







Engenheiro de Produção – Goiânia/GO;







Estagiário de Engenharia de Alimentos – Manaus/AM;







Promotor de Vendas – Recife/PE;







Supervisor de Trade Marketing – Campinas/SP;







Analista de Suprimentos – Florianópolis/SC;







Operador de Máquinas – Cuiabá/MT.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas na Pole Alimentos, os interessados devem acessar o site 123empregos e buscar pelo nome da empresa ou pelas oportunidades disponíveis. No portal, é possível visualizar os requisitos necessários para cada cargo, bem como enviar o currículo de forma rápida e simples.

Sobre a empresa

É uma empresa nacionalmente reconhecida, fundada em 1990, com sede em São Paulo. Especializada na produção e distribuição de alimentos e bebidas de alta qualidade, a empresa conquistou a confiança dos consumidores ao longo dos anos, graças aos seus produtos diversificados e compromisso com a excelência.

