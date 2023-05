Mais Pecuária Brasil inicia melhoramento genético do gado em Penedo, único município do Baixo São Francisco que aderiu ao programa

Secom PMP

Um investimento inédito para a economia da zona rural de Penedo está beneficiando criadores de gado no único município da região do Baixo São Francisco alagoano que aderiu ao Programa Mais Pecuária Brasil.

O trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas é feito em parceria com a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) para melhorar a qualidade genética do rebanho bovino, seja para a produção do leite ou abate para comercialização da carne.

Com atuação direta da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), produtores foram orientados e mobilizados para inclusão no programa de inseminação artificial, sem custo para o pecuarista penedense que precisa só precisa comprovar vacinação em dia dos animais, contra brucelose e aftosa.

“A nossa meta para este ano é de 600 animais com a prenhez realizada por meio do Mais Pecuária Brasil e hoje estamos iniciando esse trabalho em fazendas que têm estrutura apropriada para o trabalho”, explica o Secretário da Semada, Rogério José da Silva, o Rogério dos Peixoto.

A primeira etapa prática foi nesta sexta-feira, 12, com avaliação das novilhas por meio de ultrassom. O objetivo principal é verificar se a rês não está enxertada, apesar da orientação prévia para separação de bois e vacas por, pelo menos, um mês de antecedência do chamado Dia Zero do programa.

Constatada a condição necessária, se aplica o hormônio que estimula o início do ciclo produtivo da rês. Passados oito dias, é feito um novo procedimento para estímulo da ovulação e depois de 48 horas avança para a inseminação artificial que tem parceria da empresa multinacional Alta Genetic.

