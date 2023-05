Mais polêmica para Ja Morant: ele mostra arma no Instagram novamente

Eu moroo craque do Memphis Grizzlies na temporada 2022/23 da NBA, esteve envolvido em várias controvérsias fora da quadra. Ele já foi suspenso uma vez por suas ações e agora foi novamente vinculado a armas.

Dois meses atrás, Morant foi criticado por exibir uma arma em seu Instagram Live. Um incidente semelhante surgiu na internet, onde ele foi visto em um carro com um amigo, ambos fazendo um sinal de arma com as mãos. Mais tarde, Morant parecia estar segurando o que parecia ser uma arma, embora a hora e o local do vídeo não sejam claros.

No início da temporada, Morant teve problemas em março depois de mostrar uma arma em seu Instagram Live de uma boate. Ele foi suspenso pela equipe e, posteriormente, vazou uma foto mostrando-o cercado por dançarinos e dinheiro.

Na baixa temporada, Morant ganhou as manchetes por socar um adolescente durante um jogo de basquete, supostamente saindo de sua casa com uma arma visível na cintura. Ele também teve uma briga verbal com a polícia de Memphis em um shopping com seus amigos.

De acordo com uma reportagem do Washington Post Gus Garcia-Roberts e Molly Hensley-Clancyentrevistas e registros internos sugerem que o Memphis Grizzlies e a NBA tentou varrer a notícia para debaixo do tapete.

Em resposta a esses incidentes, Morant tirou um tempo do basquete para resolver seus problemas internos, e a NBA o suspendeu por oito jogos.

A polêmica em torno MorantO comportamento de fora da quadra continua chamando a atenção e levantando preocupações entre os torcedores e a liga.