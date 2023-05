Mais problemas para Harry e Meghan? Novo relatório detalha ‘o esconderijo de Harry’

Príncipe Harry e Meghan Markle parecem agitar as manchetes onde quer que vão. Na semana passada, o casal se envolveu em uma nova controvérsia quando surgiram rumores sobre paparazzi que a dupla supostamente contratou para fotografá-los antes de um acidente de carro quase fatal.

Agora, um novo relatório surgiu alegando atormentar tem uma “casa longe de casa” especial, onde pode se isolar de Meghan e seus dois filhos pequenos.

Uma suíte no San Vicente?

Uma reportagem do jornal britânico O sol detalhes atormentarsuposto quarto de Bangalôs San Vicenteum resort altamente exclusivo em West Hollywood.

As taxas anuais de associação do San Vicente ultrapassam US $ 4.000, e os hóspedes não podem tirar fotos uma vez dentro do resort. Na verdade, as regras estabelecem que qualquer câmera de telefone deve ser coberta enquanto estiver no local.

Alega-se que é aqui que Harry, 38, às vezes fica separado da esposa Meghan41, e filhos Archie (4) e Lilibet (1).

Representante real desmente rumores

Um porta-voz para atormentar respondeu à conversa com apenas uma única frase: “Isso não é verdade.”

Harry e Meghan tem uma casa de $ 15 milhões em montecitolocalizado em Santa BarbaraCalifórnia. É um complexo privado de 7,4 acres que a dupla comprou em 2020 e fica a cerca de 160 quilômetros de Os anjos.