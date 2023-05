Mama June diz que ‘Honey Boo Boo’ está indo para a faculdade

Conversamos com a estrela do reality show em Nova York e ela nos deu uma atualização sobre algumas de suas filhas … tocando nos planos de Alana agora que ela chegou ao fim de seus anos de ensino médio.

Alana foi com tudo para o baile no mês passado na Geórgia … posando com seu namorado, BF de 21 anos Draline Carswell. Eles fizeram uma grande entrada com a ajuda de um cavalo e uma charrete. Agora é o meio de transporte preferido … Dralin foi preso por DUI um mês antes de seguir uma perseguição policial em seu carro.