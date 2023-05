Manchester City 3-0 Real Madrid | Liga dos Campeões: O monstro não era Haaland

Perder para um time da qualidade do Manchester City em seu estádio é quase de se esperar, não importa o adversário, mas a forma como o Real Madrid capitulou completamente para o desenfreado time inglês foi um choque de proporções históricas.

Outra surpresa foi que Los Blancos conseguiram mais ou menos anular o talismã do City, Erling Haaland, com Thibaut Courtois negando-o três vezes com uma série de excelentes defesas, mas mesmo assim sofreu quatro gols de outras fontes.

O City estava simplesmente em outro nível na noite de quarta-feira e deixou o Madrid indefeso.

Este ano não trará o 15º título para Los Blancos, mas pode trazer o primeiro para os Citizens no que é sem dúvida sua melhor chance de todos os tempos.

Bernardo Silva deu show absoluto e quase selou o empate no primeiro tempo. O mágico português produziu dois acabamentos que valem a pena estudar pela sua inteligência.

Apesar de o Real Madrid ter tido uma noite de horror, eles tiveram seus momentos, fazendo grandes defesas de Ederson.

O primeiro veio de Toni Kroos que quase marcou um arremessador de 25 jardas, enquanto Alaba foi negado no segundo tempo de uma cobrança de falta direta.

Courtois não merecia estar em um time que perdeu por 4 a 0 esta noite, após uma exibição individual fantástica.

Se não fosse pelo heroísmo do belga, esta noite poderia ter passado de humilhante a bem e verdadeiramente embaraçosa para o Real Madrid.

O Etihad não tem a melhor reputação em termos de ambiente, mas os torcedores do City estavam em ótima forma na quarta-feira, comemorando o time dando uma aula de futebol.

A paixão nas arquibancadas podia ser sentida e isso pode ter ajudado a acabar com qualquer esperança de uma reviravolta do Real Madrid.

Kyle Walker neste jogo pode ser o jogador que manteve Vinícius Júnior o mais silencioso durante toda a temporada.

Muitas vezes, o extremo brasileiro dá ao Madrid uma saída e a hipótese de que algo possa acontecer do nada, mas andador efetivamente o jogou fora do jogo, eliminando a maior ameaça de Los Blancos.

O holofote estava ligado Haaland e Vini e nenhum deles apareceu. O norueguês, aliás, saiu da eliminatória de mãos vazias. Não foi um gol marcado por causa de Courtoisque fez três grandes defesas.

Apesar da estatística, ficou claro que ele é uma aberração e que o Madrid deveria trabalhar para contratá-lo se uma mudança para Mbappé dá errado. É um animal, um vencedor nato que trabalha para a equipa durante 90 minutos.