Manchester City – Inter de Milão: Marciniak, árbitro da final da Copa do Mundo, é escolhido para a final da Liga dos Campeões

Adepois de arbitrar a final da Copa do Mundo em dezembro, Szymon Marciniak da Polônia foi escolhido segunda-feira para oficiar o final da liga dos campeões entre Manchester City e Inter de Milão.

A UEFA escolheu Marciniak para completar um feito raro em 10 de junho em Istambul de arbitrar as maiores finais de seleções e clubes europeus na mesma temporada.

O 42 anos Pole foi elogiado por sua atuação na vitória da Argentina sobre a França na Copa do Mundo na disputa de pênaltis em Doha, no Catar.

A primeira dobradinha na final da Copa do Mundo-Liga dos Campeões foi feita pelo árbitro inglês Howard Webb em 2010.

Marciniak lidou com jogos com os dois finalistas da Liga dos Campeões nas eliminatórias – Vitória de 4 a 0 do Manchester City sobre o Real Madrid nas semifinais e o empate em 0 a 0 da Inter de Milão com o Porto nas oitavas de final.

A UEFA também escolheu árbitros para os seus três outras finais.

Anthony Taylor da Inglaterra vai arbitrar o final da Liga Europa entre Sevilla e Roma em 31 de maio em Budapeste, Hungria.

Aos 47 anos, Carlos del Cerro Grande da Espanha assume o comando de seu primeiro final europeia no confronto entre Fiorentina e West Ham pela Europa Conference League no dia 7 de junho em Praga.

Cheryl Foster do País de Gales vai arbitrar o Final da Liga dos Campeões Feminina entre Barcelona e Wolfsburg em 3 de junho em Eindhoven, Holanda. Para esse jogo, todos os árbitros são mulheres, exceto o especialista em análise de vídeo Massimiliano Irrati, da Itália.