Mandy Rose aparece de maiô e fãs pedem seu retorno imediato à WWE

FWorms lutador da WWE Mandy Rose levantou a temperatura nas redes sociais com uma postagem ousada em que ela é vista de maiô. Nessa publicação no TikTok, Rose pode ser vista em um maiô bem sensual, antes de pular em um rio.

Embora o que gerou mais aplausos tenha sido seu vínculo com seus seguidores, quando ela deu uma piscadela para a câmera que gerou muitos comentários. Essa postagem foi porque Rosa está trabalhando em sua fanpage VIP, onde gera conteúdo exclusivo.

A página de inscrição dela é FanTimeque é semelhante a OnlyFans. O que Mandy Rose O que não esperava era que muitos dos comentários recebidos pediam imediatamente seu retorno à WWE. “Eles precisam trazê-la de volta” ou “Você é absolutamente divino”.

Parece que ela não está certa sobre o retorno, embora se ela fosse perguntada ela poderia pensar sobre isso. Aparentemente, Mandy ainda está chateada com a forma como ocorreu sua saída, sem receber um aviso sobre a postagem de conteúdo adulto, algo que não caiu bem com a administração e causou a saída do campeão.

“Fiquei muito mais decepcionada por tudo que coloquei no negócio no último ano e meio. Fui campeã por 413 dias. Unifiquei esses dois títulos. Fui a terceira campeã feminina com reinado mais longo no NXT”, disse ela sobre isso decisão polêmica.