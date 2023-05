Maneiras de obter comida grátis no Doordash e entregas gratuitas [2023]

A DoorDash é uma empresa de pedidos de comida online com sede na América. Ele conecta clientes e restaurantes locais com entrega possibilitada por contratados independentes. Seja compras on-line ou pedidos de comida on-line, quem não quer brindes? As pessoas sempre procuram ofertas e descontos ao pedir comida no DoorDash.

Bem, o DoorDash continua oferecendo vários descontos promocionais, dos quais os usuários podem se beneficiar. Algumas dessas ofertas incluem entrega gratuita e até comida grátis às vezes. Se você deseja obter comida e entrega gratuitas no DoorDash, este artigo o ajudará com isso.

Maneiras de obter comida grátis no Doordash e entregas gratuitas

Quer saber se há uma maneira de obter comida e entrega grátis no DoorDash? Sim, existem várias maneiras pelas quais você pode pedir comida grátis no DoorDash e entregá-la gratuitamente. Essas formas são discutidas adiante neste artigo.

Marketing por e-mail DoorDash

Depois de entrar em uma conta DoorDash, você será solicitado a participar de suas campanhas de marketing por e-mail. A escolha do marketing por e-mail fornecerá a você todas as informações e ofertas disponíveis no DoorDash por e-mail. Os e-mails também podem incluir ofertas de pedidos de comida e ofertas como compre um e ganhe outro grátis. Durante as épocas festivas, há grandes chances de negócios que incluem entrega gratuita ou comida grátis.

Obter DashPass

Você pode obter uma assinatura do DashPass para promoções de comida e entregas gratuitas em pedidos. A assinatura do DashPass oferece muitos benefícios, incluindo entregas gratuitas, descontos em mantimentos, ofertas exclusivas em pedidos e muito mais. Você pode se inscrever para a associação DashPass para aproveitar essas ofertas. No entanto, esta assinatura é paga, portanto, se você não quiser pagar, pode optar por uma avaliação gratuita e cancelar a assinatura antes que ela termine.

Página de promoção do DoorDash

Você pode verificar o Página de promoção do DoorDash para negócios em alimentos. Os restaurantes geralmente fazem parceria com o DoorDash e oferecem ofertas e promoções de alimentos. Você pode encontrar essas ofertas na página de promoções do DoorDash e aproveitá-las. Essas ofertas podem incluir a obtenção de aperitivos gratuitos na comida que você compra e até mesmo brindes às vezes.

Você também pode consultar a seção Ofertas no DoorDash para encontrar ofertas de itens. Você pode fazê-lo através das etapas abaixo-

Abra o PortaTraço app ou acesse o site.

Aqui, toque no Ofertas aba.

Você receberá ofertas incríveis de comida e entregas na página de ofertas. Você também pode encontrar restaurantes que oferecem entregas gratuitas aqui.

Use o Microsoft Rewards para ganhar vales-presente DoorDash

O Microsoft Rewards oferece pontos de recompensa ao concluir tarefas e pesquisar no Bing. Você pode resgatar os pontos de recompensa que ganhou do Microsoft Rewards para os cartões-presente DoorDash. Para resgatar os pontos de recompensa no Microsoft Rewards, siga as etapas abaixo:

Clique aqui link e você será direcionado para a página do Microsoft Rewards.

Clique no Entrar botão e faça login com sua conta.

Na página de recompensas, clique no botão Resgatar opção.

Agora, na página de recompensas, digite PortaTraço .

Agora você verá diferentes cartões-presente DoorDash que você pode resgatar. No entanto, você deve ter os pontos de resgate necessários para resgatar os cartões-presente.

Indique para amigos

Você pode participar do programa de referência DoorDash. Com o programa de referência do DoorDash, você será recompensado em dinheiro toda vez que sua referência criar uma conta no DoorDash e solicitar algo. Você pode obter seu código de referência no DoorDash através das etapas abaixo-

Abrir Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS) e baixe o Entrega de comida DoorDash aplicativo em seu telefone.

Observação– Baixe o aplicativo de entrega de comida DoorDash, não o aplicativo de driver DoorDash.

Abra o PortaTraço app e faça login na sua conta.

Vá para o Conta aba e toque ‘Indique amigos, ganhe $.’

Você verá o código de referência na próxima página.

Copie o código de indicação e compartilhe com seus amigos.

Cada vez que seu amigo se inscrever usando o código de referência, você será recompensado em dinheiro por isso. Cada novo cliente que se inscrever usando seu código de referência receberá algo entre $ 5-30, enquanto você receberá algo entre $ 5-15.

No entanto, existem algumas regras do programa de referência. Você não pode promover o código de referência em sites como Craigslist, eBay, Amazon e outros, mas pode compartilhá-lo com seus amigos por meio de texto, e-mail ou mídia social. Além disso, o DoorDash só permite que você indique até 25 clientes no mesmo país; se você quiser indicar mais, terá que se inscrever no programa de afiliados.

Participe de pesquisas e brindes

Outra maneira de obter comida e entrega grátis no DoorDash é participando de uma pesquisa e brindes. Existem sites por aí que pagam para você participar de pesquisas. Você pode participar de pesquisas nesses sites e ganhar vales-presente DoorDash. Além disso, você também pode ganhar vales-presente DoorDash participando dos sorteios.

Você terá que procurar o site que realiza pesquisas e brindes. Você também pode acessar as páginas de mídia social do DoorDash e ver se eles estão organizando esses concursos e brindes para ganhar vales-presente gratuitos.

Criar uma nova conta

A DoorDash oferece a novos clientes entrega gratuita para pedidos acima de $ 10. Se você tiver um e-mail não usado antes para criar uma conta DoorDash, poderá usá-lo. Crie uma nova conta DoorDash e peça comida a partir dela. Você receberá entrega gratuita em seu primeiro pedido acima de $ 10 da DoorDash.

Procure códigos promocionais online

Você também pode procurar os códigos promocionais online. Tudo o que você precisa fazer é ir ao Google ou ao seu mecanismo de pesquisa preferido e digitar a palavra-chave ‘DoorDash Promo Codes’. Agora você obterá milhões de resultados com os códigos promocionais DoorDash. Agora fique atento aos códigos promocionais e você pode usar o código promocional sempre que fizer um pedido no DoorDash.

Conclusão

Quem não gostaria de aproveitar as ofertas de comida online? Felizmente, oferecemos maneiras infalíveis de obter refeições gratuitas e entrega por meio do DoorDash. Ao implementar esses métodos, você estará desfrutando de pratos DoorDash gratuitos entregues diretamente à sua porta em nenhum momento.

