Maneiras de reivindicar a garantia Starlink em 2023: processo completo explicado

Se você usa o Starlink há algum tempo, já está familiarizado com seu uso e também com seus problemas. No entanto, em algum momento, você se deparará com um problema que não está em suas mãos resolver. Como resultado, você precisará reivindicar a garantia Starlink em 2023. Se você não sabe como reivindicar a garantia Starlink em 2023, você está no lugar certo. Discutiremos exatamente isso. Vamos começar.

Por que você precisa reivindicar a garantia Starlink?

Se você tem um Starlink funcionando bem, provavelmente não precisa reivindicar a garantia Starlink. No entanto, se as coisas derem errado e seu Starlink começar a funcionar fora de ordem, você deve pensar em reivindicar uma garantia Starlink.

Não existem critérios como quem deve e quem não deve reivindicar a garantia Starlink. No entanto, qualquer pessoa que esteja cansada dos problemas que enfrenta deve definitivamente fazê-lo. Por outro lado, deve-se ter em mente que reivindicar a garantia Starlink é um processo tedioso e pode facilmente levar cerca de 1 mês para a sua substituição chegar.

Como reivindicar a garantia Starlink em 2023

Se você precisar reivindicar a garantia Starlink em 2023, entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink é a melhor maneira de fazê-lo. Normalmente, o suporte ao cliente leva cerca de 2 dias para responder às suas perguntas.

Se você estiver tendo problemas, confira nosso guia para entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink e tente novamente. Na maioria dos casos, o Starlink tentará fornecer correções ou conselhos que já estão disponíveis em nosso site, e você pode verificar todos de uma vez usando nossa página do Starlink.

Ao reivindicar sua garantia Starlink, você deve saber que, devido à alta popularidade e toda a moda atualmente, o suporte ao cliente Starlink geralmente funciona em alta capacidade. Como resultado, você precisará de um pouco de paciência e tempo antes de entrar em contato com a Starlink sobre sua garantia.

Se o seu pedido for aprovado, você receberá a substituição entregue à sua porta dentro de 1 semana. Você não pode esperar que o Starlink envie um técnico, pois eles não o fazem, mesmo quando você está configurando o Starlink pela primeira vez. Isso ocorre porque o envio de uma substituição é mais barato do que o envio de um técnico.

Ao reivindicar a garantia Starlink, você terá que abrir um tíquete de suporte, que explicamos muito bem em nosso guia de suporte Starlink. A partir daí, sua conversa com o Starlink começará e você poderá resolver seus problemas com o e-mail.

Lembre-se, ao reivindicar a garantia, certifique-se de ter provas suficientes para sua reivindicação, como fotos ou capturas de tela da velocidade da Internet. Além disso, tente explicar o problema de forma longa, se possível.

Na próxima seção, falaremos sobre os aspectos da garantia, como o tempo e o que mais você precisa.

Qual é o período de garantia do hardware Starlink?

A partir de agora, existem diferentes planos Starlink, bem como equipamentos que possuem diferentes tipos de coberturas de garantia. Aqui vamos tentar passar por todos eles. Antes de discutir cada hardware, você deve saber que há uma janela de 30 dias para devolver seu hardware Starlink. Suponha que você receba seu produto hoje e não esteja satisfeito com ele, você pode devolver o Starlink e receber todo o seu dinheiro de volta. No entanto, uma vez passados ​​os 30 dias, você não pode fazer nada além de reivindicar uma garantia.

Starlink Residencial, Melhor Esforço e RV

Se você tiver Starlink Residential ou Best Effort, receberá uma garantia limitada de 12 meses, que entra em vigor a partir da data da compra. Por outro lado, se você comprar Starlink de um vendedor autorizado, sua garantia Starlink será aplicável a partir da data de ativação. O mesmo vale para os clientes Starlink RV.

Curiosamente, os clientes europeus e do Reino Unido estão recebendo uma garantia de 2 anos se comprarem diretamente no site da Starlink. Isso o torna uma chatice para os clientes dos EUA.

Starlink Aviação e Marítima

Se você comprou o Starlink Aviation ou Maritime para o seu empreendimento comercial, ficará feliz em saber que o Starlink oferece 24 meses ou 2 anos de garantia a partir da data de ativação desses serviços.

Starlink de alto desempenho

O Starlink High Performance é um serviço residencial que possui um satélite diferenciado. Infelizmente, assim como as outras opções residenciais, você terá um tempo de garantia consideravelmente baixo, de apenas 12 meses ou 1 ano.

O que está coberto na garantia?

Se você pretende reivindicar uma garantia Starlink em 2023, deve estar ciente do que está coberto e do que não está. A partir de agora, as coisas cobertas pela garantia incluem o seguinte:

Prato

Cabos

Roteador

Montagens (não de terceiros)

serviço de internet

Isso significa que, se alguma dessas coisas der errado, você poderá reivindicar a garantia e obter a substituição. No caso do Serviço de Internet, qualquer um dos seus equipamentos de serviço, como o roteador ou a antena parabólica, será substituído.

No entanto, você não pode reivindicar uma garantia se algo acontecer devido a calamidades naturais, como chuva ou neve. Além disso, se um técnico terceirizado abrir ou tentar fazer algo, sua garantia será anulada.

Qual é a Garantia de itens Substituídos?

Se você recebeu recentemente seu item substituído da Starlink após reivindicar a garantia, o item substituído terá uma garantia de 3 meses a partir da data de emissão. Isso significa que, se você substituiu seu roteador recentemente, ele estará coberto por 3 meses. Em 3 meses, se acontecer alguma coisa, você pode obter uma substituição novamente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode reivindicar uma garantia Starlink em 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você estiver tendo problemas para reivindicar sua garantia Starlink, comente abaixo e nós o ajudaremos. Se você estiver enfrentando problemas com o Starlink, recomendamos a leitura do artigo útil de erro desconectado do Starlink para solucionar problemas que você possa encontrar