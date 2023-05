Manny Pacquiao é condenado a pagar US$ 5,1 milhões à Paradigm Sports após perder processo por quebra de contrato

Manny Pacquiao perdeu sua batalha legal com a Paradigm Sports depois que um júri em Orange County, Califórnia, ficou do lado da equipe administrativa por causa de um processo de quebra de contrato movido contra o boxeador veterano.

O júri concedeu US$ 5,1 milhões à Paradigm Sports, bem como pelo menos US$ 2 milhões em honorários advocatícios que devem ser pagos. A Paradigm Sports também pode coletar 10% de juros anuais sobre o valor do veredicto que remonta a três anos.

Parte do julgamento foi o reembolso de $ 3,3 milhões que a Paradigm fez a Pacquiao como um adiantamento depois de contratá-lo para a empresa de administração com outros $ 1,8 milhão cobrados contra ele como danos.

Ao todo, Pacquiao pagará mais de US $ 8 milhões depois de perder o processo no tribunal.

O juiz Walter P. Schwarm presidiu o julgamento, que foi realizado no Tribunal Superior da Califórnia em Orange County.

“Estamos felizes em saber da decisão do júri a favor da Paradigm em nosso processo contra Manny Pacquiao”, disse o CEO da Paradigm, Audie Attar, em um comunicado. “O júri concluiu claramente que Pacquiao testemunhou falsamente ao negar as alegações da Paradigm contra ele, e suas desculpas para sua conduta provam nosso caso de que uma quebra de contrato foi cometida.

“Agradecemos o tempo do tribunal e a atenção cuidadosa do júri aos fatos deste caso. Esperançosamente, Manny terá aprendido uma lição com o veredicto e, doravante, agirá com a honestidade e integridade que tanto faltava em seu tratamento da Paradigm”.

O processo foi inicialmente aberto em junho de 2021, depois que a Paradigm Sports, a mesma agência que representa o superastro do UFC Conor McGregor, alegou que a empresa estava negociando para Pacquiao enfrentar o campeão de boxe de quatro divisões Mikey Garcia em uma luta após contratá-lo como cliente em fevereiro. .2020.

A luta acabou depois que os parceiros de negócios de Pacquiao, incluindo o conselheiro de longa data Sean Gibbons e Winchell Campos, supostamente interferiram e o boxeador acabou trabalhando com os Premier Boxing Champions de Al Haymon enquanto assinava uma luta contra Errol Spence.

Isso levou o processo inicial a ser movido para a Paradigm em busca de indenização, ao mesmo tempo em que perdeu Garcia como cliente no processo.

Agora Pacquiao está no gancho para o julgamento de US $ 5,1 milhões, juntamente com os honorários advocatícios, depois de perder o processo de quebra de contrato com o júri, que também determinou que o lutador de 44 anos agiu de má fé.