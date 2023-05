Mantiqueira Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Confira as Regiões Disponíveis

A Mantiqueira, referência no setor de avicultura, divulgou novas vagas de emprego. A empresa possui unidades ativas em todo o território nacional, e está entre as melhores para se trabalhar no Brasil, segundo o GPTW Brasil. Abaixo, estão os cargos e regiões disponíveis para atuação. Confira.

Mantiqueira anuncia a abertura de novos cargos em cidades do Brasil

A empresa está oferecendo novas contratações para completar sua equipe de funcionários. Todos os funcionários da empresa recebem um pacote de benefícios, além de salários fixos, que serão discutidos em detalhes durante entrevistas individuais.

A Mantiqueira, presente há mais de trinta anos no Brasil, é uma das maiores empresas do setor da avicultura. Suas unidades estão distribuídas em todo o país de maneira estratégica, a fim de garantir um melhor atendimento a todos os seus clientes.

Para fazer parte desse grande time, os interessados devem ser comprometidos e responsáveis. Confira, abaixo, os cargos disponíveis.

Auxiliares de Limpeza – Primavera do Leste;







Auxiliares de Identificação de Etiquetas – Itanhandu;







Auxiliares de Classificação – Itanhandu;







Auxiliares de Almoxarifado – Primavera do Leste;







Ajudante de Construção Civil – São João do Itapevi;







Analista de qualidade (Fábrica de Ração) – Primavera do Leste;







Auxiliar de Manutenção Mecânica – Itanhandu;







Auxiliar de Serviços Gerais – Lorena;







Estágio em Logística – Itanhandu;







Estágio Comercial – São Paulo;







Especialista de Teleperformance – Itanhandu.

Como se cadastrar

Os interessados em se inscrever para concorrer a uma das vagas oferecidas pela empresa Mantiqueira podem ler todas as informações disponíveis no site 123empregos. Neste momento, a empresa busca candidatos que se encaixem em sua cultura e preencham os requisitos da vaga escolhida.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.