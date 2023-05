Marido de participante de concurso de beleza arrasa coroa após esposa ficar em segundo lugar

Reproduzir conteúdo de vídeo





O marido de uma concorrente recente de um concurso de beleza ficou furioso depois que sua esposa foi nomeada vice-campeã … correndo pelo palco e jogando a coroa do vencedor no chão !!!

Aqui está o acordo — Emanuelly Belinirepresentando Várzea Grande, estava sendo coroada no Miss Gay Mato Grosso 2023 no sábado, quando o marido da 2ª colocada Natalie Becker correu para o palco com alguns escrúpulos óbvios.

Confira o clipe insano… o marido agarra a coroa no momento em que ela está sendo colocada na cabeça de Belini e a joga no chão! Como as pessoas estão em puro estado de choque, ele joga no chão novamente antes de tentar sair com sua esposa – acabando sendo parado pela segurança.

O evento divulgou uma declaração após o doloroso incidente do perdedor – reiterando que Belini foi realmente considerado o vencedor do evento deste ano, ao mesmo tempo em que condenou as ações do marido de Becker … alegando que o acampamento da organização tomará as medidas legais apropriadas após o calvário .