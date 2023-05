Marinha anuncia cancelamento da prova de Aprendiz: veja o novo cronograma

A seleção para Marinha Aprendiz anuncia que as provas objetivas foram canceladas. Com isso, os estudantes interessados precisam se atentar ao novo cronograma.

O exame foi realizado e abril e o cancelamento aconteceu devido extravio do cartão-resposta. Sendo assim, como forma de preservar a isonomia do certame, as provas serão refeitas.

Novo cronograma Marinha Aprendiz

As novas datas são:

A partir de 16/07: consultar o Comunicado na página do SSPM na Internet ou as OREL (pessoalmente ou pelos telefones disponíveis) constantes no anexo I para informações sobre a data, os horários de abertura e fechamento dos portões, o horário limite para se apresentar na sala, o horário de realização da Prova Escrita Objetiva (PO) e o endereço do local onde realizará a prova e o material suplementar necessário à realização.

16/07: Prova Escrita Objetiva;

Prova Escrita Objetiva; 17/07: Disponibilização da Prova Digitalizada e do gabarito preliminar.

Como serão as provas para Marinha Aprendiz?

A fase objetiva será composta por 50 questões e vai acontecer com as seguintes disciplinas:

15 questões de Português;

15 questões de Matemática;

15 questões de Ciências (Física e Química);

5 questões de Inglês.



Segundo o edital, o total de pontos será 100 e cada questão valerá 2 pontos. Os exames vão acontecer em todo o país e os candidatos terão, ao todo, quatro horas de duração.

Demais etapas Marinha Aprendiz

Os estudantes, além das provas objetivas, serão avaliados por outras fases:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física (TAF);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

Vagas Marinha Aprendiz

O edital oferta mais de 600 vagas, mais precisamente, 671 oportunidades para nível médio e contempla pessoas do sexo masculino e feminino.

Os requisitos exigidos, além de escolaridade, são altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Concurso Marinha para engenheiros

O concurso Marinha teve edital publicado. As oportunidades são para diversas especialidades para o Corpo de Engenheiros (CEM).

A seleção está prevista para acontecer em 2023 para formação em 2024. Veja a seguir mais detalhes sobre vagas e requisitos.

Vagas concurso Marinha

Ao todo são 23 vagas para o posto de primeiro-tenente na área de engenharia. Confira o quadro:

Cargos/Especialidades Total de vagas Vagas reservadas para candidatos negros Engenharia Aeronáutica 1 – Engenharia Cartográfica 1 Engenharia Civil 2 – Engenharia de Produção 1 – Engenharia de Sistemas de Computação 1 – Engenharia de Telecomunicações 2 – Engenharia Elétrica 2 – Engenharia Eletrônica 1 – Engenharia Mecânica 8 2 Engenharia Mecânica de Aeronáutica 1 – Engenharia Mecatrônica 1 – Engenharia Nuclear 2 –

Além de nível superior em engenharia ou arquitetura e urbanismo, o candidato do concurso Marinha precisa estar em dia com estes requisitos:

ter menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024; e

ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m.

O aluno pode estar em andamento no curso universitário. Vale pontuar que é preciso estar em dia com as obrigações militares.

Quando serão a inscrições?

Os interessados poderão se inscrever a partir das 8h do dia 29 de maio. Os cadastros poderão ser feitos até as 23h59 do dia 11 de junho no site da instituição. É importante estar atento ao formulário.

Vale lembrar que o candidato deverá quitar a taxa de inscrição no valor de R$140, que poderá ser pago até o dia 15 de junho.

Como serão as avaliações do concurso Marinha ?

Os candidatos serão avaliados, além da prova objetiva, por outras fases. Sendo elas:

Redação;

Tradução de Texto;

Os eventos complementares do concurso Marinha também fazem parte do processo avaliativo, sendo consideradas as seguintes fases:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Prova de Títulos (PT);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD); e

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

É importante pontuar que o candidato passará pelo Período de Adaptação (PA).

Salários do concurso Marinha

Durante o curso de formação, o aluno vai passar por um período de adaptação. Na etapa curricular, o aluno será remunerado e os ganhos serão referentes aos seguintes valores:

R$7.315 relativos ao soldo militar;

R$1.389,85 relativos ao adicional militar; e

R$365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor.

Além de alimentação e uniforme, o aluno deve receber os seguintes benefícios: assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.