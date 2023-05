Mark Zuckerberg arrasa em torneio de Jiu-Jitsu e ganha medalha de ouro e prata

Mark Zuckerberg está fazendo bom uso de seu treinamento em artes marciais – o fundador do Facebook ganhou medalhas de ouro e prata em um torneio local de jiu-jitsu no norte da Califórnia … sua primeira vez competindo!

Zuckerberg, de 38 anos, arrasou em um torneio no sábado em Redwood City, CA – cerca de 10 milhas de Palo Alto – onde ele colocou suas novas habilidades em exibição, competindo tanto com kimono (jaqueta) quanto sem kimono.

É super impressionante para um cara que treina há pouco tempo. Na verdade, Zuckerberg disse Joe Rogan no ano passado que começou a praticar artes marciais durante a pandemia de Covid-19.

Apesar de Mark ter vencido a maioria de suas lutas, o dia gerou polêmica. Durante uma luta, Zuckerberg ficou visivelmente chateado com um árbitro. Não está claro por que Zuck estava chateado, mas depois de uma conversa curta, mas bastante acalorada, com o oficial e seu oponente, todos apertaram as mãos.