Marko contra-ataca e critica queda de Checo Perez no Q1 de Mônaco: “Foi um erro estúpido”

Red Bull Conselheiro de automobilismo, Helmut Markonão se conteve em suas críticas Sérgio Perezacidente de qualificação na Grande Prêmio de Mônaco. De acordo com Marko, o erro de Checo foi imperdoável considerando as capacidades de seu carro: “Se você tem um carro como esse, não deveria estar fora no Q1. Foi um erro estúpido da parte dele. Talvez ele estivesse pensando demais no campeonato.”

A colisão de Perez com a barreira na saída de Sainte Devote foi resultado de uma distração por um carro Alpine no interior da primeira curva. O acidente causou grandes danos ao lado esquerdo de seu RB19, levantando preocupações de que uma mudança de chassi possa ser necessária. Este infeliz incidente foi um golpe nas esperanças de título de Perez, já que ele começará a corrida do final do grid.

Em contraste, Red Bullmotorista estrela, Max Verstappen, mostrou suas habilidades excepcionais garantindo a pole position. Desempenho impecável de Verstappen negado Fernando Alonso de Aston Martin e marcou sua primeira pole position em Mônaco.

Apesar de estar dois décimos atrás de Alonso antes de entrar em La Piscine, Verstappen demonstrou seu domínio do complexo, compensando o déficit e deixando seus rivais deslumbrados.

Por outro lado, Marko elogia ‘Mad Max’

Refletindo sobre a notável conquista de Verstappen, Marco explicou: “Depois que Max já estava dois décimos atrás de Alonso em sua última volta, pensamos que não iria funcionar. Mas o terceiro setor é a nossa força. Max estava absolutamente no limite, perfeito e tirou o máximo proveito do carro.”

O impressionante desempenho de qualificação de Verstappen não apenas ressalta suas habilidades excepcionais de direção, mas também destaca a Red Bull pontos fortes da equipe. Com Verstappen partindo da pole position, o palco está montado para uma emocionante corrida em Mônaco, onde ele tentará ampliar sua liderança no campeonato. Por outro lado, Perez enfrenta uma difícil tarefa de abrir caminho no grid para salvar pontos valiosos para suas aspirações ao título.