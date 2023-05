Match point na corrida pelo título da Premier League: Manchester City pode se tornar campeão neste fim de semana

Tele Liga Premiada título pode ser conquistado nesta rodada. Este fim de semana a Premier League inglesa pode conhecer o seu campeão se Arsenal perde contra Floresta de Nottingham no sábado. Se os Gunners não perderem contra o Forest, Cidade de Manchester serão campeões da Premier League se vencerem Chelsea no Etihad amanhã.

Apesar de a balança parecer pender para os Cidadãos, arteta ainda sonha em conquistar o título da liga, apesar de sua equipe ter um jogo a menos do que o adversário. “Ainda podemos ser campeões contra o melhor time da história da Premier League. Nós os seguramos na corrida pelo título por mais de 10 meses e, com dois jogos pela frente, ainda estamos na luta”, disse. ele disse antes do jogo.

Jogadores do Manchester City comemoram um golJon SuperPA

artetaos números de trabalham para ele, embora ele tenha tudo contra ele: Cidade deve perder todas as três partidas restantes (Chelsea, Brighton próxima quarta-feira e Brentford no domingo seguinte) e os londrinos devem vencer seus dois últimos adversários, Floresta e Lobos, contra quem fechará a temporada 2022/23 na próxima semana. Cenário sombrio para um time que começou abril na ponta da tabela, oito pontos à frente do Cidade de Manchesterque tinha um jogo a menos.

Pep GuardiolaOs homens de ‘s têm conseguido dar a volta à situação e aproveitar o primeiro fim-de-semana em que a bola está do seu lado para vencer, algo que parecia muito distante ao longo do campeonato.

Jogadores do Arsenal lamentam após partidaNEIL HALLEFE

Sem folga

Guardiolafeliz com a tremenda forma de sua equipe, com a qual pode conquistar a tripla, diz que ainda falta dar o toque final na temporada.

“Agora vem a parte mais difícil. Comparo com os tenistas, que dizem que sacar para vencer Wimbledon é o ponto mais difícil que enfrentam. Temos que fechar o título da liga”, disse. Pep disse na véspera de um campeonato que chegou à fase decisiva em grande forma: venceu os últimos 11 jogos, enquanto o Arsenal venceu apenas dois dos últimos sete jogos.

“Se eles tivessem mantido o mesmo ritmo da primeira rodada, não teria sido possível alcançá-los, mas eles perderam alguns pontos… e nós estávamos lá”, disse. Guardiola concluiu.