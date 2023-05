Matt Brown: Conor McGregor era um ‘grande lutador de merda’, mas ‘eu simplesmente não acho que ele seja mais um cara do top 5’

Conor McGregor continua sendo a maior estrela dos esportes de combate, mas tem muito a provar quando voltar ao UFC.

Já se passaram quase sete anos desde que McGregor se tornou o primeiro campeão simultâneo de duas divisões do UFC. Mais de três anos se passaram desde sua vitória mais recente, uma vitória sobre Donald “Cowboy” Cerrone em 2020. Desde então, o irlandês de 34 anos sofreu derrotas consecutivas para Dustin Poirier, caindo seu recorde geral para 1-3 em suas últimas quatro lutas.

Enquanto McGregor se prepara para seu eventual retorno contra Michael Chandler – provavelmente no final deste ano – o meio-médio do UFC Matt Brown se inclui entre os que duvidam que “The Notorious” nunca mais voltará à forma do campeonato.

“No auge, eu o escolheria para derrotar Michael Chandler”, disse Brown em The Fighter vs. The Writer. “Não tenho certeza se Conor ainda está no auge. Acho que ele vai querer estar lá fora. Ele quer seu nome nas notícias. Ele é viciado nisso, as pessoas o amam e o ego, e acho que ele gosta de entrar lá e lutar. Mas quer ele ganhe ou perca, eu não o vejo entre os cinco primeiros nunca mais, pessoalmente.

“Eles podem classificá-lo entre os cinco primeiros se ele vencer Michael Chandler, mas ele não é um dos cinco primeiros. Eu não acho que ele bate Beneil [Dariush]não acho que ele supere nenhum dos cinco primeiros, [Dustin] Poirier, [Justin] Gaethje, eu simplesmente não acho que ele seja mais um dos cinco primeiros.

Brown admite que questionou a grandeza de McGregor durante a corrida da estrela irlandesa no peso pena, que culminou com um nocaute de 13 segundos sobre José Aldo em 2015. Essa vitória, junto com a subsequente conquista do título no leve, cimentou o status de McGregor entre os maiores de todos os tempos. Mas todas essas realizações aconteceram há vários anos.

Agora, vindo de duas derrotas consecutivas para Poirier, juntamente com a longa reabilitação de uma perna quebrada, Brown não espera que McGregor atinja seu pico novamente.

“Ele foi um grande lutador”, disse Brown. “Eu dou crédito a ele. Ele era um grande lutador de merda. Acho que ele poderia ter feito coisas enormes se tivesse mantido a cabeça no lugar e os olhos no prêmio. Acho que ele perdeu a noção, principalmente depois do Khabib [Nurmagomedov] perda. Acho que ele perdeu completamente a noção, talvez depois de lutar contra o Floyd [Mayweather]mas em algum momento ele perdeu completamente a noção, e não o vejo voltando a isso.

“Acho que Chandler é o cara errado para lutar nessa posição. Vou escolher Chandler para vencer, mas Conor deve, com seu conjunto de habilidades, ser capaz de vencer. Com isso dito, ele nunca será um dos cinco primeiros – ele nunca vencerá um dos cinco primeiros, na minha opinião.

Embora outra derrota certamente prejudique a reputação de McGregor como um candidato legítimo ao título, ele ainda continua sendo um grande empate nas bilheterias, o que o coloca em uma categoria separada de quase qualquer outro lutador com um recorde de 1-4 em cinco lutas.

Brown, que empatou o recorde de mais nocautes na história do UFC com sua vitória mais recente, reconhece que McGregor ainda será um grande empate. Não é provável que isso mude.

“Se Conor perder essa luta, acho que ele certamente nunca mais voltará à disputa pelo título”, explicou Brown. “Acho que vai ser uma batalha difícil demais, mas ele ainda vai empatar.

“Serão mais lutas de circo como talvez seja Nate Diaz, se eles descobrirem uma maneira de promovê-lo – Nate é um agente livre agora – mas acho que Conor, do jeito que seu ego funciona, ele vai querer estar em os holofotes ainda. Ele vai querer fazer alguma coisa para manter seu nome lá fora. Mas ele voltará a ser competitivo entre os 10 primeiros? Eu não acho que ele vai, ponto final.

