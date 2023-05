Matt Brown diz a Conor McGregor para ‘vir e pegar’ recorde de nocaute, mas duvida que McGregor volte a lutar

Matt Brown chamou a atenção de Conor McGregor depois de empatar o recorde de todos os tempos de nocautes do UFC com sua finalização com um soco em Court McGee no UFC Charlotte no último sábado.

Imediatamente após a luta, McGregor foi ao Twitter falando sobre o momento recorde de Brown, acrescentando: “Tenho oito nocautes dentro do UFC atualmente, aos 34 anos de idade, estou conseguindo esse recorde”. Brown respondeu com “Vou lutar com você por isso”, o que imediatamente chamou muita atenção nas redes sociais.

Matt Brown, aos 42 anos, agora detém o maior nocaute dentro do UFC com 13 nocautes. Ele e “The Beast” Lewis estão empatados. Detenho 8 nocautes dentro do UFC atualmente, aos 34 anos.

Estou recebendo este registro. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 de maio de 2023

Embora não fosse necessariamente um confronto que ele estava tentando perseguir, Brown disse no último episódio de O Lutador vs. O Escritor que ele absolutamente entreteria esse confronto, especialmente agora que McGregor reivindicou o recorde que já detém.

“É uma loucura, meio que explodiu”, disse Brown. “Eu lutaria com ele por isso. Você não? É como, ‘F *** sim, mano. Você quer o registro? Venha e pegue, vadia.’”

Por mais que Brown adorasse a chance de enfrentar McGregor, ele não está convencido de que o ex-campeão de duas divisões do UFC realmente competirá novamente.

Enquanto McGregor treinou a próxima temporada de O ultimo lutador Com planos de enfrentar Michael Chandler em um futuro próximo, ele ainda não voltou ao programa antidoping do UFC. Os lutadores que desistiram do pool de testes são obrigados a passar por seis meses de testes de drogas da USADA antes de serem liberados para competir novamente.

Na última atualização com o histórico de testes de atletas do UFC-USADA até 11 de maio, McGregor ainda não foi testado em 2023.

Para acrescentar a isso, Brown acredita que a conversa recente de McGregor sobre lutar novamente é realmente apenas para se manter relevante, em vez de fazer um esforço sério para retornar à ação depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua última partida em 2021.

“Acho que seria uma grande luta, só não acho que Conor realmente vai voltar”, disse Brown. “Estou bastante convencido de que ele não vai lutar nunca mais. Acho que ele gosta de estar no centro das atenções e acho que gosta que as pessoas falem sobre ele. Ele gosta de ser ouvido, gosta de aumentar o ego, todo esse tipo de coisa.

“Mais poder para ele. Ele não precisa lutar. Ele tem mais dinheiro do que eu provavelmente jamais ganharei na minha vida, então bom para ele. Mas as chances dele realmente voltar e lutar são muito pequenas, se você está me pedindo para ser honesto.”

Se McGregor realmente planeja lutar novamente, Brown está mais do que feliz em recebê-lo de volta ao octógono, ou ele ficaria feliz em entrar em conflito com ele depois que Chandler tivesse sua chance. Brown brincou que enfrentaria McGregor fora das diretrizes de teste de drogas, desde que tivesse as mesmas vantagens de seu oponente.

“Desci, vamos”, disse Brown. “Ligue para ele. Se ele quiser, podemos até fazer sem USADA. Ele só tem que me dar seis meses para recuperar o atraso.

É impossível saber se Brown realmente será considerado um potencial adversário para McGregor, embora ele realmente acredite que seria uma luta convincente tanto para o UFC quanto para os fãs. Brown sabe que seu estilo é construído para uma guerra, e com um recorde de 13 nocautes e 15 finalizações no total na divisão dos meio-médios, ele está mais do que pronto para enfrentar McGregor.

“Para ser justo, o dinheiro fala”, disse Brown. “Com o Conor, acho que é um grande confronto, para ser sincero, quer a luta realmente aconteça ou não. Acho que é um ótimo confronto. Acho que seria um confronto emocionante. Acho que os fãs adorariam vê-lo.

“Agora, algumas das respostas, algumas das pessoas estão dizendo matemática do MMA – porque ele nocauteou ‘Cowboy’ [Donald Cerrone] rápido e o ‘Cowboy’ me venceu, mas a matemática do MMA não funciona assim. De forma alguma. Todo mundo pode parar com tudo isso. Eu e Conor daríamos um ótimo confronto, mas o fato é que, novamente, ele é o lado ‘A’, então depende dele, então estou meio que à mercê dele por isso.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira