Matt Brown feliz por Francis Ngannou, mas ‘certamente não parece bom para o PFL’ encontrar sucesso a longo prazo

É difícil negar que Francis Ngannou venceu no free agency depois de deixar o UFC como campeão peso-pesado antes de assinar um contrato lucrativo com o PFL. Ele garantiu inúmeras concessões em relação à sua carreira, bem como total autonomia em relação a futuras lutas cruzadas no boxe.

Dito isso, o presidente do UFC, Dana White, criticou o acordo e a estratégia geral de negócios do PFL ao se dirigir a Ngannou no fim de semana passado, afirmando que “o que eles estão fazendo não faz sentido para mim” e acrescentando “eu sei como essa história termina” depois de assistir outro rival as empresas sobem e descem no passado. No último episódio de O Lutador vs. O EscritorMatt Brown reagiu aos comentários de White enquanto acrescentava seu próprio contexto de que ouviu dizer que o PFL está indo all-in com esta contratação, e é por isso que a promoção estava disposta a investir um investimento tão grande em Ngannou.

“Ouvi dizer um pouco sobre o que o PFL está atrás agora”, explicou Brown. “Eles dizem ‘nós vamos crescer ou vamos para casa’. Não posso confirmar isso, não ouvi de uma pessoa de dentro do PFL nem nada, mas ouvi de uma fonte confiável que eles vão crescer ou vão para casa. Eles estão indo para tudo. Isso é o que parece. Quando você ouve um acordo como esse, porque eu ouvi muito antes de ouvirmos sobre esse acordo [with Francis], e meio que faz você pensar que é esse o caso. Eles vão apenas jogar todos os ovos nas cestas e vão em frente.

“Isso é o que você tem que fazer neste jogo em algum momento. O UFC tem o controle. Eles são os melhores cães. Eles são os fabricantes de dinheiro. Você pode sentar e ser o segundo ou terceiro lugar por anos e anos, mas até que você corra esse risco, você vai ficar lá. Acho que é isso que eles estão fazendo. Isso é o que eu reuni. Eles estavam basicamente dispostos a se curvar da maneira que precisassem, para pegar Francis. Francisco aproveitou isso e pode muito bem funcionar para ele”.

Enquanto Brown só elogiou Ngannou apostando alto em si mesmo na agência livre, o que levou ao acordo com o PFL, ele também entende o risco inerente que a promoção está assumindo.

Apesar de seu domínio na divisão dos pesos pesados, Ngannou nunca foi considerado uma grande atração, pelo menos em comparação com algumas das outras estrelas do UFC, e ele também compete na divisão indiscutivelmente mais volátil e imprevisível do esporte.

Também parece que a história pode estar contra o PFL, considerando a longa lista de promoções de MMA que surgiram e desapareceram ao longo dos anos ao tentar avançar e obter sucesso ao enfrentar um rolo compressor como o UFC. Era uma vez, White até posou famosa com uma lápide falsa gravada com os nomes de todas as organizações rivais que não conseguiram derrubar o UFC.

“Eles apostaram e vamos ver se compensa”, disse Brown sobre o PFL. “Acho que o over/under parece muito ruim para eles. Isso é tudo o que importa, certo? Isso meio que parece ruim para eles.

“Bom trabalho para Francisco. Quanto respeito você tem que ter por esse cara? Ele se torna campeão do UFC, lutou contra o contrato, vai e consegue um acordo assim, temos que dar crédito a esse cara e esperamos o melhor para ele, mas não somos empresários em termos de promoção de MMA, mas certamente não parece bom para o PFL aqui.”

Mesmo que o PFL esteja assumindo um risco enorme com este acordo, Brown ainda os elogia por pelo menos ter a chance de ir atrás de alguém como Ngannou e apostar em sua capacidade de atrair o tipo de público que justificará seu contracheque.

Não há garantias quando se trata de promoção no MMA e o PFL obviamente jogou todas as suas fichas na mesa para apoiar Ngannou como uma superestrela revolucionária.

“Não sei se essa é a melhor maneira de fazer isso ou não, mas eles estão assumindo o risco”, disse Brown. “É um negócio que eles estão administrando e estão apostando nisso. Você tem que respeitar isso também. Não sei como conseguiram o dinheiro. Não sei como conseguiram os investidores. Essa é a coisa engraçada como o que eles vendem para esses caras? O que eles estavam dizendo a esses investidores que os convenceu? Mas eles fizeram isso com mais poder para eles.

“Francisco vai ser pago. Esse é o forro de prata. Se o PFL vai durar, se vai dar certo para eles, quem sabe. Francis está recebendo seu dinheiro e algum lutador, sabe-se lá quem, mas alguém também vai ganhar $ 2 milhões [to fight him]. Talvez Júnior dos Santos, não sei. Os lutadores estão sendo pagos, então Francis vence nessa ponta, mas como o PFL sai por cima, não tenho tanta certeza disso.

