Matty Healy participa de 3 shows de fim de semana de Taylor Swift e alimenta rumores de namoro

Todos os sinais estão apontando para Matt Healy dar Taylor Swift sendo mais do que apenas um casal de cantores … porque o vocalista do 1975 foi a todos os seus três shows no fim de semana, deixando os fãs cada vez mais convencidos de que os dois são um casal, afinal.

Aqui está o acordo … Matt foi visto mais uma vez no show da Taylor’s Eras Tour em Nashville na noite de domingo – curtindo seus sucessos em uma área privada com algumas outras pessoas.



Conforme informamos, ele também foi na multidão Sexta e sábado à noite … o último após uma performance aparentemente improvisada com a abertura do TS, Phoebe Bridgers — e mesmo com um grupo de senhoras incluído Gigi Hadid lotado ao seu redor, ele ainda está de olho em Taylor.

Claro, tudo isso vem depois de fortes rumores de que os 2 são um casal … e se o 3-turfa de Matt não fosse suficiente, eles eram mesmo visto no mesmo carro após o show de sábado, dividindo os bancos traseiros juntos. 👀

Alguns podem dizer que ele é apenas um artista apoiando outro, mas vamos lá – a escrita está nas paredes!



