Max Verstappen recebe troféu de Maria Sharapova sem sutiã no GP de Mônaco

Max Verstappen fez uma grande qualificação em Mônaco como ele conseguiu obter o primeira posição e ficou ainda melhor como o outrora apelidado de “tenista mais sexy do mundo” Maria Sharapova entregou o pneu icônico.

Mad Max vai começar a corrida de amanhã em primeiro lugar depois de vencer o espanhol Fernando Alonso por apenas 0,084 segundos.

Max Verstappen terminou na pole position na rodada de qualificação de Mônaco

Verstappen recebeu o prêmio Tire pela pole position de ninguém menos que a estrela do tênis Maria Sharapova, que já foi chamada de “tenista mais sexy do mundo” enquanto ela usava um traje que não exigia sutiã.

A longa roupa amarela de Sharapova serviu perfeitamente e combinou muito bem com seu novo visual morena, deixando seus icônicos cabelos dourados para trás.

O antigo Campeão de Wimbledon não está mais competindo porque se aposentou em 2020 para começar uma família e agora, ela bebê Teodoro.

Sharapova mudou-se para a Flórida depois de se aposentar do tênis há três anos e é fã da Fórmula 1 há algum tempo, pois também esteve presente no Grande Prêmio de Miami.

Maria Sharapova já foi a atleta feminina mais bem paga por 10 anos

Em sua carreira, Maria Sharapova conquistou muitas coisas, incluindo a vitória em Wimbledon em 2004, quando ela tinha apenas 17 anos. Além disso, ela está em uma lista muito pequena de mulheres que ganharam todos os quatro Grand Slams, vencendo seu set no Aberto da França de 2012 e, se isso não bastasse, ela venceu o mesmo Aberto dois anos depois, em 2014.

De acordo com o The Sun, o desempenho de Sharapova foi muito lucrativo, pois ela acumulou quase $ 40 milhões enquanto também assina grandes contratos de patrocínio e modelagem com Nike, Evian, Porsche e TAG Heuer que valeram uma enorme US$ 285 milhões.

De 2006 e 2016, Sharapova foi a atleta feminina mais bem paga do mundo.