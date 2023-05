McDonald’s nos EUA é multado por escândalo de exploração infantil em Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio

TDepartamento do Trabalho dos Estados Unidos não teve medo de aplicar a lei ao multar três franquias da famosa rede de fast food McDonald’s em US$ 212.544 dólares devido a várias irregularidades relacionadas ao trabalho infantil, incluindo o caso de duas crianças de 10 anos.

As três franquias acima mencionadas operavam um total de 62 locais da famosa empresa de hambúrgueres nos estados de Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio.

Que leis as franquias do McDonald’s violaram?

De acordo com a legislação norte-americana, menores de 16 anos não podem operar máquinas perigosas (como fritadeiras), no entanto, as crianças acima mencionadas, com apenas uma década desde o nascimento, trabalhavam com este tipo de utensílios, o que fizeram até madrugada e não recebia salário pelo referido trabalho.

Mas estes não foram os únicos delitos cometidos nestes estabelecimentos, além disso, de acordo com as informações sobre as violações da lei, havia vários adolescentes entre 14 e 15 anos, que foram obrigados a trabalhar mais do que as três horas estabelecidas pelo regulamentos quando estão em dias de aula, a ponto de alguns deles até faltarem às aulas para ir ao trabalho.

Múltiplas violações de trabalho infantil

A diretora distrital da Divisão de Salários e Horas em Louisville, em Kentucky, Karen Garnett Civils, falou sobre esse escândalo e emitiu a seguinte declaração:

“Muitas vezes, os empregadores desrespeitam as leis de trabalho infantil que protegem os trabalhadores jovens”, disse Civils. “Sob nenhuma circunstância deve haver uma criança de 10 anos trabalhando em uma cozinha de fast-food perto de churrasqueiras, fornos e fritadeiras. Estamos vendo um aumento nas violações das leis federais de trabalho infantil”.

Após a divulgação das multas, uma das supervisoras disse que as crianças de 10 anos não eram funcionárias do estabelecimento e que estavam no local visitando o pai, que era o gerente noturno do McDonald’s.